Sénégal: BAMBEY/Célébration de 5 jubilaires - L'évêque de Thiès pour des prêtres saints et vertueux

L'église catholique de Bambey fête les 25 ans de sacerdoce de l'Abbé Albert Sène, vicaire général du diocèse de Thiès ordonné depuis le 4 juillet 1998. Cette fête a été couplée au jubilé de l'église Sainte croix de Bambey construite en 1974 qui sera célébrée en septembre 2024 mais aussi à la fête patronale de la paroisse de Bambey. L'évêque de Thiès Monseigneur André Guèye a saisi cette occasion pour plaider pour des prêtres vertueux et saints.

L'abbé Albert, un des 5 jubilaires, est le 2ème du genre à porter la toge au niveau de Bambey. « Quand on est prête, c'est Jésus qui nous choisit. Il nous demande de venir le servir comme prêtre. Ce choix peut intervenir a plusieurs moments. C'est très tôt que j'ai senti l'appel du Christ en moi. Et j'ai commence à le suivre au petit séminaire, au moyen séminaire et au grand séminaire. Et je suis devenu prêtre. C'est 25 ans de sacerdoce avec humilité parce que tout ce nous avons pu réaliser, c'est le Christ qui est passé par nous pour le réaliser. Nous sommes des pêcheurs, nous ne sommes pas a la hauteur mais avec la grâce de Dieu, nous pouvons faire des choses pour lui.

Nous sommes des serviteurs du Christ dans l'église et pour le monde », a dit l'Abbé Albert Sène. Et il poursuit : « Nous lançons un appel à tous les paroissiens, aux ressortissants de Bambey, à nos frères musulmans à achever le projet d'agrandissement de l'église Sainte Croix avant la célébration de la fête patronale et le jubilé ». L'évêque du diocèse de Thiès Monseigneur André Guèye qui a prit part à cet événement a lancé un appel à la communion, à la fraternité au sein de la communauté chrétienne.

Il a également lancé un appel à la persévérance à l'approfondissement de la foi. « Nous croyons que le ministère du prêtre est une vocation, une mission confiée par Dieu. Et nous attendons que le prêtre soit a la hauteur de cette mission par son ministère, c'est à part ce qu'il fait mais par son être. Il doit être quelqu'un de saint, quelqu'un de vertueux, d'exemplaire, quelqu'un dont la vie attire et motive. J'ai appelé les jubilaires qui sont au nombre de 5 à faire de sorte que leur vie, 25 ans après, continue de rayonner de vie de sainteté qui plaise à Dieu ».

« Nul n'a le droit de prendre en otage ce pays »

Le chef de l'église catholique du diocèse de Thiès l'évêque Monseigneur André Guèye a en marge de cette cérémonie plaidé pour une campagne électorale paisible mais aussi des élections justes et transparentes où il y aura zéro contestation. « Il y a deux ans, les évêques avaient écrit une lettre pastorale qui n'a pas eu beaucoup d'écho et diffusion lançant un triple appel. Il s'agit d'un appel aux jeunes pour qu'ils soient responsables de leurs destins et qu'ils ne risquent pas leurs vies, qu'ils croient en eux mêmes comme le dit l'emblème de notre pays, la confiance en soi même, à la foi. Il est possible de se développer ici et de créer son chemin de bonheur. Et a l'endroit des autorités, qu'elles fassent tout pour offrir des opportunités aux jeunes.

Nous avions lancé un 3ème appel aux pays d'accueil pour qu'ils respectent la dignité de migrants. Chacun a le droit d'aller là où il veut dans le monde. Ce ne sont pas des bêtes de somme. Ce sont des humains qui ont des droits qu'on doit respecter.

L'évêque de Thiès Monseigneur André Guèye a également appelé les hommes politiques à cultiver la paix. Il invite par suite tous les acteurs à une campagne apaisée et à des élections justes et transparentes. « Que les politiques sachent que le Sénégal n'est pas à la classe politique. C'est le Sénégal de tout le monde Nul n'a le droit de prendre en otage ce pays », a-t-il martelé avant d'ajouter que « nous devons travailler dans la paix. Sans la paix, tout est hypothéqué. Je prie et j'exhorte pour que la campagne électorale se fasse dans la paix et que les élections soient transparentes et justes ».