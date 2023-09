Sénégal: Investissements - L'ANAT vend le PAVART à la diaspora sénégalaise à paris

Il est attendu à Paris (France) du 26 au 28 septembre prochains, le Directeur général de l'Agence nationale d'aménagement du territoire (Anat) pour présenter à la diaspora sénégalaise le PNADT (Plan national d'aménagement et de développement territorial) et le PAVART (Programme national d'appui à la valorisation des ressources territoriales), un ambitieux projet visant à promouvoir l'industrialisation du Sénégal, la création d'emplois et à mettre en lumière les opportunités d'investissements dans le pays. C'est que renseigne un communiqué reçu, hier lundi 18 septembre 2023.

Le PAVART est une initiative stratégique de l'ANAT, visant à développer de manière équilibrée et durable l'ensemble du territoire sénégalais. Ce programme ambitieux repose sur trois piliers fondamentaux : « l'industrialisation, la création d'emploi et l'attractivité des investissements ».

Le PAVART, une approche intégrée et inclusive vise à dynamiser l'économie sénégalaise tout en préservant les ressources naturelles et en favorisant le bien-être des communautés locales.

Le Dg de l'Anat Mamadou Djigo rencontrera durant cette visite la diaspora sénégalaise pour présenter les différentes composantes du PAVART et discuter des opportunités d'investissements dans divers secteurs clés tels que l'agriculture, l'industrie, le tourisme, les énergies renouvelables et bien d'autres.

Cette rencontre permettra également de renforcer les liens entre la diaspora et le Sénégal, et d'encourager leur implication active dans le développement économique et social du pays. Mamadou Djigo déclare : « La diaspora sénégalaise est un atout précieux pour le développement du Sénégal. Nous souhaitons leur présenter le PAVART, un plan ambitieux qui offre de nombreuses opportunités d'investissements et de collaborations. Nous invitons les sénégalais de l'extérieur à participer activement à la construction d'un Sénégal prospère et durable.

Le communiqué de préciser que des représentants de l'ANAT et d'autres institutions sénégalaises seront également présents pour répondre aux questions et fournir des informations détaillées sur les projets en cours et les opportunités d'investissements. L'ANAT encourage tous les membres de la diaspora sénégalaise en France à participer à cet événement unique et à prendre part au développement économique et social du Sénégal.

A noter que L'Anat est une agence gouvernementale chargée de mettre en oeuvre la politique du Gouvernement en matière d'Aménagement du Territoire et de promouvoir le développement économique équilibré de toutes les régions du Sénégal, tout en assurant une gestion durable des ressources naturelles.

