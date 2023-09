Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 19 Septembre 2023

Côte d’Ivoire : Santé/Djébonoua- Une bouillie fait 8 morts

Dans le village de Niangban situé à une quinzaine de kilomètres de Djébonoua, chef-lieu de sous-préfecture, dans la région de Gbêkê, une tragédie survenue, le 17 septembre, a causé la mort de 4 enfants dont l’âge varie de 1 à 12 ans, issus de différentes familles. Au lendemain de ce drame, notamment aux premières heures de la matinée, quatre autres enfants sont décédés. Portant le nombre total de victimes à 8, au moment où nous mettions sous presse. En plus de ces décès formellement constatés, selon une source médicale bien introduite, dimanche, près d’une soixantaine de personnes ont été évacuées en urgence au Centre hospitalier universitaire (Chu) de Bouaké. Et certaines parmi elles sont dans une situation sanitaire critique. Ces décès en cascade ont créé la panique et l’inquiétude au sein des populations de ce paisible village de près d’un millier d’habitants.( Source :fratmat.info)

Sénégal : Diplomatie - A New York, Macky Sall va co-présider une table ronde sur le financement des ODD

Le président Macky Sall va co-présider à New-York une table ronde dédiée au dialogue des chefs d’Etat et de gouvernement sur la mobilisation des financements et des investissements nécessaires à la réalisation des objectifs de développement durable (ODD), a appris l’Aps de source officielle. Cette activité sera organisée en marge de la 78e session ordinaire de l’Assemblée générale des Nations unies prévue du 17 au 23 septembre à New York, qui abrite le siège de l’ONU, a indiqué la source.Elle signale que Macky Sall doit également prendre part à des évènements en marge de la session et avoir des entretiens bilatéraux. (Source : Aps)

Niger : Diplomatie- Le ministre des Affaires étrangères prend part à la 78e session de l’Assemblée des Nations Unies

Le ministre des Affaires Etrangères, de la Coopération et des Nigériens à l’Extérieur Boukary Yaou Sangaré prend part aux activités entrant dans le cadre de la semaine de Haut niveau de la 78ème Session de l'Assemblée Générale des Nations Unies dont les travaux ont débuté le lundi 18 septembre 2023 à New York avec le Sommet sur les Objectifs de Développement Durable. C'est événement qui se tient en prélude à l'ouverture du débat général demain 19 Septembre, est l'occasion pour les Chefs d'Etat et de Gouvernement de faire le point sur la mise en œuvre de l'Agenda 2030 à un moment où l'humanité fait face à des défis multiples et multiformes. (Source :Anp)

Burkina Faso : Lutte contre l’insécurité urbaine- La Police Nationale démantèle un réseau

Le service régional de la police judiciaire du centre (SRPJ-C) a démantelé un réseau de présumés délinquants à Ouagadougou, mettant fin à leurs activités illicites, notamment le faux monnayage et l’escroquerie.Selon l’information diffusée ce lundi 18 septembre 2023 par la police nationale, le groupe avait créé un stratagème ingénieux pour arnaquer les citoyens en proposant un liquide spécial supposé transformer des billets noirs en véritables billets de banque. L'enquête a révélé que ce réseau s'était spécialisé dans la promotion d'un soi-disant liquide magique capable de blanchir des billets noirs, leur donnant ainsi l'apparence de vraies devises. Dans d'autres cas, le groupe vendait directement les faux billets qu'ils possédaient aux victimes, exigeant des sommes considérables allant de 200 000 à 300 000 Fcfa par million de faux billets.( Source :aouaga.com)

Guinée : Assemblée générale de l’Onu- Mamadi Doumbouya pourrait prendre la parole le 21 septembre

Le président de la Transition s’est envolé ce lundi 18 septembre 2023 pour New-York pour la 78ème Assemblée Générale des Nations Unies. Pour l’heure, aucune information officielle n’a filtré sur son agenda. La délégation ministérielle présente à New-York attend l’arrivée du chef de l’État pour communiquer sur le séjour, nous a confié une proche de la délégation. Toutefois selon nos informations, le colonel Mamadi Doumbouya pourrait prendre la parole à la tribune de l’Onu le 21 septembre 2023.(Source :africaguinee.com)

Congo Brazzaville : Tentative de coup d’Etat ? Les précisions du gouvernement

L’Armée a-t-elle tenté de « reverser » le président congolais Denis Sassou Nguesso ? Face aux rumeurs persistantes qui inondé les réseaux sociaux sur une tentative de coup d’Etat, le gouvernement du Congo-Brazzaville a été contraint de réagir. Selon africaguinee.com, les autorités congolaises ont « démenti les informations » faisant état d’une tentative de coup d’État contre Denis Sassou Nguesso. « Des informations fantaisistes évoquent des événements graves qui seraient en cours à Brazzaville. Le Gouvernement dément ces fake news. Nous rassurons l’opinion sur le calme qui règne et invitons les populations à vaquer sereinement à leurs activités », a indiqué Thierry Lézin MOUNGALLA, ministre de l’information.

Mali : Attaque contre le camp militaire de Léré- L’armée mobilisée pour défendre ses positions

L'Etat-major Général des Armées informe l'opinion de l'évolution de la situation des opérations dans la zone de Léré, secteur n°3 de l'opération Maliko. Suite à une attaque des forces du mal contre le camp militaire de Léré, le 17 septembre 2023, les FAMa sont actuellement mobilisées dans le secteur n°3 pour défendre ses positions et maintenir la paix et la sécurité des populations. Notre mission principale dans cette opération est une fois de plus de détruire l'ennemi, de le dissuader à commettre tout acte d'agression et de protéger nos populations. Au cours des dernières semaines, nos troupes ont mené plusieurs opérations pour contrer les menaces potentielles. Ces opérations ont entraîné la capture de plusieurs individus soupçonnés d'activités terroristes et ont permis de saisir une importante quantité d'armes et de munitions. (Source : abamako.com)

Rca : 2ème attaque contre le poste douanier de Beloko - Le ministre des Finances et du Budget rassure

A l’entame de cette journée de lundi, 18 septembre 2023, le ministre des finances et du budget Hervé Ndoba a réuni ses proches collaborateurs, dans la salle de conférences de son département, afin de faire le point sur la deuxième attaque du poste douanier de Beloko en moins d’un an.En effet, ce lundi 18 septembre, aux environs d’une heure du matin, un groupe armé identifié aux éléments de la Coalition des Patriotes pour le Changement (CPC) a tenté de saboter les installations du poste douanier de Beloko. Cette attaque armée a connu un échec, grâce à la vigilance des éléments de forces de défenses et de sécurité qui ont opposé une robuste résistance à cette attaque. (Source : abangui.com)

Togo : Pénurie d’essence- Le ministère du commerce annonce un retour à la normale

Au Togo, plusieurs stations-service rencontrent depuis dimanche 17 septembre, des pénuries d’essence. Ceci, en raison d’un retard dans la livraison des produits pétroliers qui a entraîné des difficultés d’approvisionnement, a expliqué le ministère du commerce. « Les dispositions ont été prises pour un retour à la normale ce lundi 18 septembre”, a indiqué le ministère. Du reste, « les prix habituels n’ont connu aucun changement », a tenu à préciser l’autorité publique, avant de rappeler que “toute surenchère est formellement interdite”. Pour rappel, les tarifs actuels sont ceux en vigueur depuis plus d’un an, après le dernier réajustement opéré en juillet 2022. (Source : alome.com)

Benin : Crise au Niger- Le gouvernement nie la présence d’une base militaire française sur son territoire

Le gouvernement béninois, à travers son porte-parole Wilfried Léandre Houngbédji, a catégoriquement nié l'existence de toute base militaire française sur son territoire. Dans une vidéo diffusée sur le compte Twitter de l’actualité 229, Le porte-parole du gouvernement, a précisé que des instructeurs français, belges et américains étaient présents à Kandi pour renforcer les capacités des forces béninoises, mais qu'aucun accord de coopération militaire n'établissait une base militaire française dans le pays. (Source : acotonou.com)