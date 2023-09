Madagascar: Journée mondiale du nettoyage - 800 personnes mobilisées samedi dernier

Habituellement célébrée le 3ème samedi du mois de septembre, le World clean up day ou la Journée mondiale du nettoyage, a donc eu lieu le samedi 16 septembre dernier. Madagascar a participé à cette journée mondiale à travers le projet environnemental KOPAKELATRA.

Cette journée mondiale est une opération planétaire annuelle, lancée par l'association à but non lucratif Let's do it Foundation, ayant pour objectif la lutte contre la pollution à travers des nettoyages citoyens.

800 collaborateurs de la STAR se sont mobilisés dans toutes les exploitations de cette dernière à travers Madagascar, à cette occasion pour nettoyer des lieux spécifiques en commençant par leurs lieux de travail mais également dans les alentours, les routes et les espaces publics.

Les actions de nettoyage se sont par exemple faites simultanément au siège et à l'agence Andranomahery en collaboration avec les fokontany Ankazomanga Avaratra et Ankorondrano Andrefana.

Dans une démarche RSE, le projet KOPAKELATRA, plus connu pour la collecte des bouteilles en plastique, s'engage à sensibiliser tout un chacun à adopter des gestes simples mais significatifs au profit de l'environnement et de la communauté, et à multiplier les actions citoyennes, dans le but de réduire la pollution et le gaspillage au profit de l'écosystème.