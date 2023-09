Burkina Faso: 78e AG de l'ONU - La Serbie et le Burkina Faso renforcent leurs liens d'amitié

New York (Etats-Unis) — La ministre des Affaires étrangères, de la Coopération régionale et des Burkinabè de l'extérieur, Olivia Rouamba, en marge des travaux de la 78e Assemblée générale de l'ONU, a été reçue en audience par son homologue de la République de Serbie, Ivica Dacic, lundi 18 septembre 2023, à New York. Les deux personnalités ont échangé sur les perspectives du renforcement de la coopération bilatérale entre leurs pays.

Le Burkina Faso et la République de Serbie entendent renforcer leurs liens de coopération bilatérale au bénéfice de leurs deux peuples. En effet, cette question a été au centre d'une rencontre entre la ministre des Affaires étrangères, de la Coopération régionale et des Burkinabè de l'extérieur, Olivia Rouamba et le Premier vice-président du gouvernement et ministre des Affaires étrangères de Serbie, Ivica Dacic, lundi 18 septembre 2023 à New York. La cheffe de la diplomatie burkinabè a indiqué que la Serbie entretient des relations séculaires avec le pays des Hommes intègres mais avaient été refroidies du fait de quelques « soubresauts ». Cette audience avec le diplomate serbe vise donc, selon Olivia Rouamba, à renforcer les liens d'amitié et de coopération entre les deux Etats.

« Nous nous sommes fait la promesse de consolider ces relations existantes afin que cela puisse être bénéfique pour les deux parties », a confié Olivia Roumaba, à l'issue de la rencontre. Au nombre des sujets majeurs abordés, la ministre en charge des affaires étrangères a cité, entre autres, la question sécuritaire, humanitaire et de développement au Burkina Faso. A propos de développement, la Serbie, de l'avis de Olivia Rouamba, ambitionne fortement de collaborer avec la Chambre de commerce et d'industrie du Burkina Faso (CCI-BF) pour que, a-t-elle poursuivi, le volet industrialisation puisse être une réalité au Burkina Faso. « La priorité demeure la question sécuritaire et ils disent être prêts à accueillir une délégation technique burkinabè dans le domaine. Et, une délégation va se rendre en Serbie pour voir comment consolider cet axe de la coopération », a ajouté la patronne de la diplomatie burkinabè.