Burkina Faso: SITHO/VITHRO 2023 - Le comité national d'organisation installé

Le ministre de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme a installé, le lundi 18 septembre à Ouagadougou, le comité national d'organisation de l'édition spéciale du Salon international du tourisme et de l'hôtellerie de Ouagadougou (SITHO) et la Vitrine internationale du tourisme, de l'hôtellerie et de la restauration de Ouagadougou (VITHRO).

Le Salon international du tourisme et de l'hôtellerie de Ouagadougou (SITHO) et la Vitrine internationale du tourisme, de l'hôtellerie et de la restauration de Ouagadougou (VITHRO) se tiendront conjointement du 26 au 29 octobre 2023 à Ouagadougou, sur le thème : « Promotion du tourisme interne, facteur de résilience ».

A cet effet, le ministre de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme, Jean Emmanuel Ouédraogo, a présidé, le lundi 18 septembre 2023 à Ouagadougou, la cérémonie d'installation du Comité national d'organisation(CNO) du SITHO et du VITHRO. Ce comité est présidé par le secrétaire général du ministère en charge de la communication, Fidèle Aymar Tamini. Il est secondé par Pierre Celestin Zoungrana.

Le ministre en charge du tourisme a affirmé que cette année, les deux évènementiels seront organisés conjointement sur le site du Salon international de l'artisanat de Ouagadougou(SIAO). A cet effet, M. Ouédraogo a souligné que quinze commissions ont été identifiées en plus de la cellule de coordination pour mettre en oeuvre les différentes activités qui seront inscrites au programme.

%

Il s'agit, entre autres, de la commission secrétariat, la commission stands, exposition, foire et gastronomie, la commission thèmes, conférences et programmes, la commission excursion et découverte, la commission finances etc. « Vous avez été choisis pour occuper chacun un poste dans une commission donnée et je voudrais également saisir cette opportunité pour féliciter chacune et chacun», a fait savoir le premier responsable du département. Il a invité les membres des commissions à avoir un esprit d'équipe et à travailler pour qu'au soir du 25 octobre prochain, l'équipe soit prête à organiser ces événements.

Pour lui, c'est une édition spéciale qui a une portée particulière pour le ministère de la Culture et du Tourisme et au-delà, pour les acteurs privés et l'ensemble des citoyens du Burkina. Et de poursuivre : « le secteur du tourisme, c'est l'un des secteurs les plus durement impactés par la crise sécuritaire, par la crise sanitaire également que notre pays a traversée ainsi que l'ensemble du monde ». C'est pourquoi, le ministre en charge du tourisme a confié que cette édition se veut celle de la résilience pour rendre hommage à tous les acteurs du secteur du tourisme, de l'hôtellerie et de façon générale pour leur résilience et surtout leur capacité à rester debout en dépit de ce contexte difficile.

Il a également signifié que cette édition marque la volonté du gouvernement de la Transition, mais aussi du chef de l'Etat, le capitaine Ibrahim Traoré à permettre à l'ensemble des composantes de la Nation d'apporter leurs contributions au rayonnement du pays des Hommes intègres. « Parce que c'est en cela aussi que nous allons entretenir l'espoir d'une sortie de cette crise sécuritaire et humanitaire », a-t-il conclu.