Madagascar: Padel - MPP Tour - Victoire de Fitia et Miarana Robinson

Les soeurs Robinson sont allées sur la plus haute marche du podium au tournoi Malagasy Pro Padel Tour 250 (MPPT) by Bôndy. Elles ont battu Rianja et Fitia en deux sets (6/1 6/1).

Le Lamako Padel Center à Ambatobe a été le théâtre d'un week-end palpitant de padel lors du tournoi Malagasy Pro Padel Tour 250 (MPPT) by Bôndy, qui s'est déroulé les 16 et 17 septembre 2023. Cette compétition a été un événement marquant pour la scène du padel à Madagascar, réunissant 16 équipes double masculines et 12 équipes double féminines pour deux jours d'intense compétition. Dans la phase de poules, les équipes masculines ont été réparties en quatre groupes de quatre, tandis que les équipes féminines se sont disputées dans trois groupes de quatre.

La finale féminine a été un spectacle impressionnant durant lequel l'équipe de Fitia Robinson et Miarana Robinson a affronté Rianja et Fitia. Les soeurs Robinson ont dominé la finale en remportant les deux sets de manière convaincante avec un score de 6/1, 6/1. Leur victoire témoigne de leur talent exceptionnel en padel, mais aussi de leur polyvalence en tant que joueuses de tennis. Durant la finale masculine, Landry et Stéphane ont affronté Max et Marin. Le match a été intense, mais Landry et Stéphane ont finalement remporté la victoire en deux sets avec un score de 7/6, 6/1.

Au-delà de la compétition, l'objectif du MPPT est de promouvoir le padel à Madagascar. Le sport gagne en popularité dans le pays, avec l'ajout récent de deux nouveaux clubs, le Lamako Padel Center à Ambatobe et le terrain synthétique de Talatamaty. Cela porte à cinq le nombre de clubs de padel à Madagascar, aux côtés du club Futsal, Padel 57 et Soavina. En outre, le MPPT et STCV ont annoncé la semaine dernière leur collaboration pour toute la saison 2023-2024 lors des événements MPPT. « Cette collaboration va au-delà de l'organisation de nos événements sportifs. Elle témoigne de notre engagement en faveur de la responsabilité environnementale.

%

Grâce à l'expertise de STCV dans la gestion durable des déchets, nous mettrons en place des mesures concrètes pour réduire les déchets recyclables produits lors de nos manifestations, et sensibiliser nos participants à l'importance de la préservation de notre planète. Ensemble, MPPT et STCV ambitionnent de créer un environnement sportif exemplaire, où la performance athlétique s'accompagne d'une conscience écologique, contribuant ainsi à un avenir plus propre et plus durable pour tous », a fait savoir Eugenio Raniriharinosy, un des responsables technique.