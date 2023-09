Madagascar: Christian Ntsay - Rencontre avec les représentants du G7

Événement inédit au Palais de Mahazoarivo, hier. Le chef du gouvernement collégial, Christian Ntsay, a rencontré des représentants des pays membres du G7 qui sont la Suisse, les Etats-Unis, la France, le Japon, le Royaume Uni, l'Union Européen et l'Allemagne. Mais si aucune information n'a filtré de cette rencontre, il est certain que la situation économique dans le pays faisait l'objet d'échanges entre les deux parties durant cet événement.

Notons que, le G7 est un forum conçu pour favoriser la tenue de discussions franches et ouvertes entre les dirigeants, les ministres et les décideurs.

Le G7 joue un rôle de chef de file sur la scène internationale. Il réunit les économies mondiales avancées dans le but de définir les orientations à suivre à l'échelle mondiale et de prendre des mesures à l'égard des problèmes omniprésents et intersectoriels, ainsi que des crises mondiales émergentes. Le G7 a renforcé les politiques internationales relatives à l'économie et à la sécurité, fait progresser les discussions sur les enjeux mondiaux, y compris les changements climatiques et l'égalité des genres, réuni des donateurs et appuyé des programmes de désarmement.

Plus récemment, le G7 s'est employé à lutter contre la pandémie de Covid-19 et à réagir à l'invasion illégale de l'Ukraine par la Russie.