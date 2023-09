Madagascar: Tsiky Emella Rajaonarivelo - « Le rugby m'a fait découvrir un nouveau monde »

Pour sa première sortie internationale, la jeune rugbywoman malgache, issue de Sabotsy Namehana, Tsiky Emella Rajaonarivelo, vient de remporter avec ses coéquipières la Coupe du monde de rugby scolaire appelée « Heritage Cup », qui s'est déroulée du 2 au 7 septembre, à l'Abbaye de Pontlevoy, en France. Née le 23 juillet 2008 à Sabotsy Namehana, Tsiky est âgée de 14 ans et se trouve en classe de quatrième. Ayant débuté la pratique du rugby à 8 ans, l'une des championnes du monde scolaire, maîtrise bien les techniques fondamentales du rugby. C'est pourquoi elle est une pièce maîtresse de son équipe. L'amour du rugby vient de son père qui est aussi un pratiquant de ce sport.

Leader

La jeune Tsiky a intégré le centre « Enfants de l'Ovale » (EDO) à 8 ans. « Nous l'avons intégrée au sein de l'EDO, en remarquant son potentiel dans ce sport. Intégrer un centre de formation facilite aussi son éducation et son enseignement. Notre souhait est que, plus tard, elle rejoindra l'équipe nationale Makis de Madagascar », confie Jocelyne Rasoloarisoa, sa mère. Très appliquée dans ce qu'elle fait, Tsiky a une stature de leader. Studieuse et responsable dans tout ce qu'elle fait, elle s'entraine au rugby deux ou trois fois par semaine. Le premier voyage à l'étranger, plus exactement en France, en empruntant, pour la première fois, un avion, est une belle expérience inoubliable, selon ses dires.

« Je vais m'adonner à cent pour cent à ce sport que j'aime tant. C'est grâce au rugby que j'ai pu voyager très loin de chez moi. Le rugby m'a fait découvrir un nouveau monde et ce n'est pas donné à tout le monde. J'en suis très fière et je bosserai dur pour que ce ne soit pas une dernière sortie », confie Tsiky Emella Rajaonarivelo. D'ici deux ans, après ses 16 ans, les parents de Tsiky comptent l'intégrer dans l'un des grands clubs de rugby de la capitale tels, par exemple, le Sporting Club de Besarety ou le FT de Manjakaray. D'ores et déjà, ils lancent un appel à l'adresse des recruteurs pour que les efforts et l'apprentissage se poursuivent sans discontinuation.