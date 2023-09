Afrique de l'Est: Beatbox - Do B fait vibrer Madagascar

De retour à Madagascar, Do B prépare un spectacle spécial pour rencontrer ses fans malgaches, après avoir remporté le championnat du monde de beatbox, en août dernier.

Après avoir conquis le monde du beatbox en août dernier à Berlin, Ronaldo Rasolofoarison, plus connu sous le nom de Do B, a fait un retour triomphal sur sa terre natale à Madagascar le 14 septembre. Ce prodige du beatbox prépare un événement exceptionnel pour les Malgaches qui auront la chance de le voir se produire ce samedi 23 septembre à l'Ivokolo Analakely. Do B ne sera pas seul sur scène.

Il sera rejoint par la talentueuse Aliana Mahefa, pour offrir un duo époustouflant de beatbox, agrémenté d'interprétations de chansons. « Aliana et moi voulons rencontrer nos fans, nous voulons préparer un spectacle avec des amis invités, à savoir Bolo, Moni Ivosoa et Epistolier", souligne Do B. Mais ce n'est pas tout ce qui a motivé le retour de Do B à Madagascar. En plus du spectacle, il est venu pour organiser le concours "Beatbox Battle Madagascar 2023", qui se tiendra le 24 septembre. En tant que leader incontesté du beatbox malgache, Do B est impatient de voir ainsi les talents des beatboxers malgaches.

Un autodidacte

Âgé de 25 ans, Do B a découvert sa passion pour le beatbox à l'âge de 10 ans, après avoir été captivé par un beatboxer à la télévision. Depuis lors, il n'a jamais cessé de s'entraîner et de se perfectionner en autodidacte, s'appuyant sur des recherches incessantes et une pratique quotidienne. « Chaque jour, je continue à chercher et à exploiter le beatbox. Au début, tout le monde me prenait pour un fou, mais c'est grâce à cela que je suis devenu ce que je suis aujourd'hui. Chaque jour, j'apprends de nouvelles choses", déclare le champion.

Ce séjour à Madagascar sera bref, car après la fin de la 5ème édition du concours Beatbox à Madagascar, Do B se dirigera vers l'Allemagne pour poursuivre ses études en psychiatrie. Ces deux événements, le spectacle inoubliable et le concours Beatbox Madagascar, offrent une occasion unique de rencontrer ce héros du beatbox qui a hissé Madagascar sur la scène internationale de cette discipline artistique en constante évolution.