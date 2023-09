Afrique: Cancer du col de l'utérus - Réticence au dépistage

Les moyens financiers et la peur constituent encore des facteurs majeurs dans les décisions des femmes de subir un dépistage du cancer du col de l'utérus ou non. C'est dans cette optique que la fondation Akbaraly organise un dépistage gratuit de cette maladie du 2 au 31 octobre au centre Kintana Ambatomena ainsi qu'à Fianarantsoa et Mahajanga dans le cadre de l' « octobre rose ».

Pour encourager plus de femmes à se faire diagnostiquer, la fondation Akbaraly, en partenariat avec l'association des femmes journalistes de Madagascar, organise un dépistage gratuit du cancer du col de l'utérus ou « pap test » tout au long du mois d'octobre dans le cadre de l'octobre rose . Pour Antananarivo, il se tiendra au centre Kintana Ambatomena , au centre Rex pour Fianarantsoa et à l'hôpital Candide pour Mahajanga.

C'est le second cancer le plus répandu à Madagascar après celui du sein, et ce dernier est la première cause de mortalité par cancer chez les femmes. Ainsi, le diagnostic précoce est indispensable pour une prise en charge rapide. Selon un médecin qui collabore avec la fondation Akbaraly, les femmes sont encore réticentes à l'idée de se faire dépister.

Nombreuses sont celles qui, par peur d'apprendre qu'elles sont positives, préfèrent renoncer au dépistage. D'autres ne disposent tout simplement pas des moyens financiers pour le faire. En dehors de l'octobre rose, ce type de dépistage coûte 25 000 ariary au centre Kintana Ambatomena et si le test s'avère positif, la patiente devra débourser pour le suivi et l'accompagnement, sans compter la colposcopie qui coûte dans les environs de 100 000 ariary pour repérer les lésions.

Dans les autres centres de santé, le coût du dépistage pourrait aller jusqu'à 180 000 ariary. C'est un examen simple et indolore qui ne prend que quelques minutes et qui consiste à prélever délicatement des cellules au niveau du col de l'utérus afin de les analyser.

Conseils

Si aucune cellule anormale ou présence de virus n'est détectée, il est conseillé de refaire le test de dépistage tous les 3 ans entre 15 et 35 ans, puis tous les 5 ans entre 36 et 80 ans. Pour se préparer à un Pap Test il ne faut pas avoir ses règles, ne pas avoir de relations sexuelles au cours des 24 heures (au moins) qui précèdent le test.

La douche vaginale, les médicaments vaginaux, les poudres vaginales ou les crèmes contraceptives au cours des 24 heures (au moins) qui précèdent le test sont également déconseillés.

Il faut attendre au moins deux semaines après avoir été traitée pour une infection cervicale ou vaginale avant de passer un Pap Test.