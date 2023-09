Afrique de l'Est: La Fondation Bill & Melinda Gates s'engage à renforcer son partenariat avec l'Éthiopie

<strong>Addis-Abeba, le — La Fondation Bill et Melinda Gates a exprimé son engagement inébranlable à travailler avec l'Éthiopie et à intensifier son partenariat conformément aux objectifs de développement du pays.

Le vice-premier ministre et ministre des affaires étrangères, Demeke Mekonnen, s'est entretenu avec le directeur général de la Fondation Bill et Melinda Gates, Mark Suzman, à New York.

Au cours de leur entretien, Demeke a salué le partenariat entre l'Éthiopie et la Fondation notant qu'il était grand temps de soutenir l'Éthiopie, qui consolide la paix après l'accord de paix de Pretoria et met en œuvre le plan de développement décennal.

L'Éthiopie a continué à enregistrer une croissance économique robuste, démontrant une forte résilience nationale, a noté Demeke soulignant que la production exceptionnelle de blé et les initiatives "Bounty of the Basket" étaient des projets phares nationaux couronnés de succès.

La normalisation avec les partenaires de développement bilatéraux et multilatéraux est également prometteuse, et l'Éthiopie continuera à intensifier ses engagements positifs, a-t-il déclaré.

Mark Suzman, pour sa part, a dévoilé que la fondation avait le partenariat le plus solide et le plus important avec l'Éthiopie dans les domaines de la santé, de l'agriculture et de la finance numérique, entre autres.

%

Il a exprimé l'engagement inébranlable de sa fondation à travailler avec l'Éthiopie et a accepté d'intensifier davantage le partenariat conformément aux objectifs de développement de l'Éthiopie.

Une délégation éthiopienne dirigée par le vice-premier ministre et ministre des affaires étrangères Demeke Mekonnen participe au sommet politique de haut niveau sur les objectifs de développement durable (ODD) à New York.

La Fondation Bill & Melinda Gates travaille aux côtés des gouvernements nationaux, des organisations locales et d'autres partenaires à travers l'Afrique, dans divers secteurs du développement, en soutenant une série de programmes qui œuvrent à l'amélioration de la santé et de la nutrition, de l'égalité des sexes, de la prévention, du traitement et de la recherche sur les maladies, de l'eau, de l'assainissement et de l'hygiène, de l'agriculture et des services financiers pour les pauvres.