Cote d'Ivoire: Extrémisme violent et activités illicites- Un séminaire de restitution des résultats se tient à Abidjan

Dans la dynamique de son approche « recherche-action », le Secrétariat exécutif de la Cnfci organise en partenariat avec le Bureau régional pour l’Afrique de l’Ouest, le Sahel et le Bassin du Lac Tchad de l’Institut d’Etudes de Sécurité (ISS), a organisé le lundi 18 septembre 2023 à l’Hôtel Novotel, Abidjan-Plateau, un atelier de restitution de l'étude intitulée « Liens entre extrémisme violent et activités illicites en Côte d’Ivoire ».

Cet atelier a permis de présenter les résultats de l’étude et d’échanger sur les principales conclusions du rapport ainsi que sur des pistes de solutions pour endiguer ce phénomène.

Elle a réuni des acteurs de l’administration (sécurité, défense, justice, administration territoriale, douanes, eaux et forêts, promotion de la jeunesse, mines, agriculture, ressources animales, etc.), des élus, des acteurs de la société civile et du développement, des chercheurs et universitaires, des représentants d’organisations régionales et internationales et de partenaires au développement. La délégation de la Cnfci était conduite par son Secrétaire exécutif M. Diakalidia Konaté.