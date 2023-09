Burkina Faso: Procès charbon fin - Rendez-vous le 3 octobre

Comme annoncée dans notre livraison du 15 septembre 2023, l'audience relative à l'affaire dite charbon fin a repris au tribunal de grande instance Ouaga I, hier 18 septembre 2023. Mais aussitôt ouvert, le dossier a été renvoyé car vacances judiciaires obligent. Rendez-vous donc le 3 octobre prochain au pôle Economique et financier (ECOFI) de cette juridiction.

A quand le dénouement de l'affaire dite charbon fin ? Cette question, bon nombre de Burkinabè se la posent depuis un certain temps. En effet, on évolue de renvoi en renvoi dans ce dossier. Les audiences du 11 février 2020, du 11 juillet 2022 et du 20 juillet 2023 pour ne citer que celles-ci, en sont illustratives. Et le rendez-vous du 18 septembre au pôle Economique et financier (ECOFI) du tribunal de grande Ouaga I n'a pas fait exception. Aussitôt l'audience y relative ouverte, le dossier a été renvoyé. La raison se trouve dans les vacances judiciaires. Faut-il le rappeler, le dossier charbon fin fait partie d'une série de dossiers retenus à la session spéciale (18 septembre - 18 octobre) pour être jugés car ayant trop duré. Il faut donc attendre à la rentrée judiciaire pour être situé dans cette affaire à laquelle la société IAMGOLD Essakane est mise en cause et l'Etat et le REN-LAC sont parties civiles.

Il faut noter que l'affaire charbon fin a débuté en 2018 lorsque la douane a saisi des containers remplis de la matière éponyme. Il s'agissait ainsi d'empêcher une soustraction frauduleuse d'or car selon des informations, ce charbon fin aurait été enrichi de pépites du métal jaune. En clair, la teneur déclarée serait bien en deçà de la réalité ; chose que la société minière Essakane conteste. Une expertise a donc été commandée. Elle a révélé que la teneur en or serait 13 fois supérieure que la normale. Mais, la structure mise en cause a demandé une contre-expertise dont les résultats divergent de ceux de l'expertise. Rendez-vous le 3 octobre pour en savoir plus.