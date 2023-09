Cote d'Ivoire: Déclaration des naissances - Le DG de l'Oneci, Christian Kodia évoque les objectifs de la campagne « no name/mon nom est personne »

L'Unicef Côte d'Ivoire a procédé au lancement de la campagne de sensibilisation sur la déclaration des naissances dénommée « No Name/Mon Nom est Personne », le mercredi 13 septembre 2023 à son siège d'Abidjan-Cocody Riviera-Golf.

Cette campagne vise non seulement à mettre en lumière l'importance du droit fondamental de chaque enfant à une identité légale, mais elle vise à sensibiliser et encourager les parents à faire enregistrer les naissances de leurs enfants. Ainsi, à l'approche de la Coupe d'Afrique des Nations (Can 2023), sous le leadership du ministère de l'Intérieur et de la Sécurité, l'Unicef Côte d'Ivoire lance une campagne nationale et internationale, en s'appuyant sur les personnalités influentes du football international, pour rappeler celle de 2020 et ainsi éveiller les consciences sur la question du droit de chaque enfant en Afrique à une identité légale.

« L'objectif avec l'attribution du Numéro national d'identification (NNI), à tous les citoyens en Côte d'Ivoire et particulièrement à la naissance permettra au gouvernement de viser d'ici 2025 la couverture de plus de 85% des déclarations des faits d'état civil avec l'objectif d'arriver à 100% », a dit le directeur général de l'Oneci, Christian Kodia . Puis, il a ajouté qu'en Côte d'Ivoire, 28% des enfants de moins de 5 ans sont non déclarés à l'état civil. Christian Kodia, a rappelé à cette occasion que des mesures ont été mises en oeuvre par le gouvernement pour amener plus de personnes à se faire enregistrer.

Sébastien Haller, attaquant de l'équipe Nationale de football, visage de cette campagne, a exprimé sa joie d'y participer. Cette campagne devrait, selon lui,permettre de donner à beaucoup d'enfants leur mieux être et une identité légale. Mariana Stirbu, au nom du représentant résident de l'Unicef, a indiqué que cette initiative inspirée de la campagne « No name » de l'Union africaine et de l'Unicef lancée en 2020, vise à mettre en lumière une question fondamentale qui concerne chaque enfant, le droit à une identité légale.