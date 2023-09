Cote d'Ivoire: CAN 2023 en Côte d'Ivoire - 2 partenaires s'allient pour sécuriser l'approvisionnement des hôtels en vivriers

La Côte d'Ivoire accueille l'édition 2023 de la Coupe d'Afrique des Nations (Can) prévue du 13 janvier au 11 février 2024. Cette édition de la Can va favoriser un déplacement massif de populations, notamment des touristes dans le pays.

Cette situation commande que les réceptifs hôteliers et restaurants soient approvisionnés de façon abondante en matière de vivres.

Pour atteindre cet objectif, la Coopérative de gestion intégrée de l'industrie du tourisme en Côte d'Ivoire (Cogit-Ci) a signé une convention avec la Fondation Awi (African women initiatives), ce lundi 18 septembre 2023, à Cocody-Riviera Golf (Abidjan).

Pour Lolo Diby, président de la Cogit-Ci, l'objectif est de sécuriser les approvsionnements des réceptifs hôteliers et restaurants à travers le pays en vivriers. Bien plus, de créer plus de richesses et de valeur ajoutée pour permettre aux productrices et transformatrices de vivre décemment des fruits de leur travail.

« La Fondation organise déjà en amont les productrices et les transformatrices. Nous avons besoins des produits en quantité et en qualité. Nous allons évaluer nos besoins avec nos clients et trouver les moyens qu'il faut pour encadrer les femmes depuis la production jusqu'au produit fini », détaille M. Lolo Diby.

La présidente de la Fondation Awi, Fadiga Fofana Mariam, président du conseil d'administration, se réjouit de ce partenariat. Car celui-ci soutiendra les femmes régroupées en association et coopérative que son entité accompagne dans leur besoin d'autonomisation, depuis belles lurettes.

« Pour nous, ce que nous venons signer est très important. Car dans notre rôle d'appui des femmes dans la production, nous nous sommes heurtés au problème de l'accès au marché. La Convention sera donc une solution à l'accès au marché », explique-t-elle.

Quant aux éventuels défis afférents à la mise en oeuvre dudit projet, Fadiga Fofana Mariam rassure que c'est de concert que les deux partenaires y remédieront. « Le plus important, c'est de commencer. D'autres initiatives pourront suivre », précise la présidente.

Il faut rappeler que la Coopérative de gestion intégrée de l'industrie du tourisme en Côte d'Ivoire existe depuis un an. Elle regroupe les grands acteurs du secteur hôtelier. L'on y retrouve les démembrements qui constituent la chaîne de valeur du secteur touristique.