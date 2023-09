Tunisie: UNESCO - L'île de Djerba classée patrimoine mondial

Tortueuse et multicolore, séduisante et ensorceleuse. Djerba, l'île paradisiaque. Un nom accroché à des palmiers, une kyrielle de plages de sable pur, de calme et de rêve. Havre de paix, son nom évoque le retour aux sources et le romantisme.

En parlant d'elle, nul n'a su le faire sans déraisonner. Elle a inspiré des poètes, depuis le plus grand jusqu'au dernier des rimailleurs. L'âme y retrouve ces instincts qu'anesthésie la vie civilisée : le besoin de retour aux jouissances naturelles.

Hier, elle a été officiellement inscrite sur la liste du patrimoine mondial de l'Unesco, devenant ainsi le 9e site tunisien classé, a annoncé hier le ministère des Affaires culturelles, ajoutant qu'une délégation tunisienne présidée par la ministre des Affaires culturelles, Hayet Ketat Guermazi, participe aux travaux de cette 45e session élargie du Comité du patrimoine mondial.

Une large action diplomatique en faveur du dossier de Djerba avait eu lieu en prévision de cette session et s'est poursuivie à Riyad, rappelle le ministère. Auparavant, des mesures ont été prises en concertation avec les différentes parties impliquées, afin de garantir toutes les chances pour l'inscription de Djerba sur la liste du patrimoine mondial.

Elle vient s'ajouter ainsi aux 8 sites tunisiens classés au patrimoine mondial, à savoir la Médina de Tunis, le site de Carthage et l'amphithéâtre d'El Jem (1979), le Parc national d'Ichkeul (1980), le site de Kerkouane (1986), la Médina de Sousse et la Médina de Kairouan (1988) et le site de Dougga (1997) .

Il est à noter que le dossier d'inscription de l'île au patrimoine de l'Unesco comporte 31 sites et monuments. Ils sont implantés partout sur l'île et touchent à l'ensemble du territoire avec une concentration qui suit géographiquement le croissant fertile.

Les monuments proposés sont entre autres les mosquées : Sidi Salem, Sidi Smain, Tajdit, Abou Messouer (Al Jamaa El Kebir), Cheikh, Sidi Jmour, Moghzel, Imghar, Guellala, Sidi Yeti, Louta, Essalaouti, El Fguira, Tlakine, Medrajen, El Bessi, Fadhloun, Berdaoui, Welhi, Sidi Zikri, Mthaniya, la synagogue La Ghriba et l'église Saint-Nicolas.