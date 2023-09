Madagascar: Festival du Cinéma Gasy - 1ère édition bientôt dans le réseau des Alliances françaises

Le mois d'octobre sera alloué à la promotion du cinéma malgache dans le réseau des Alliances Françaises de Madagascar. En effet, c'est durant le mois prochain que sera organisée la première édition du Festival de Cinéma Gasy.

Ainsi, les Alliances françaises d'Ambatondrazaka, Ambositra, Antsirabe, Antsiranana,

Mahajanga, Morondava, Nosy Be, Tamatave et Tuléar organiseront des projections de différents films malgaches durant le festival, dans le but de promouvoir le cinéma malgache et d'en permettre l'accès auprès d'un public plus vaste.

Parmi les films programmés durant l'événement, le public pourra découvrir ou redécouvrir des films courts, moyens et long-métrages ainsi que des films d'animations qui mettront en lumière des pépites cinématographiques ainsi que le talent des réalisateurs et des acteurs malgaches.

Pour cette première édition, des producteurs et réalisateurs ont mis à disposition du festival leurs oeuvres, telles que « Quand les étoiles rencontrent la mer » et « Mahaleo » de Raymond Rajaonarivelo, « Game over » et « Lasa » de Franco Clerc. Il y aura également « Etoile du matin », « Il était une fois » et « Lakana » de Lova Nantenaina, ou encore « Zao zay » de Georg Tiller mais également « Tavela « ainsi que le film documentaire « Njaka Kely » réalisé par Michael Andrianaly.

Les projections seront gratuites dans chaque Alliance Française et seront suivies d'échanges avec les réalisateurs et acteurs, en présentiel ou en visioconférence.