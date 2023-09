Madagascar: Mada Business Linkage - Une plateforme numérique pour soutenir le développement des PME

Une nouvelle ère de collaboration économique s'est ouverte à Madagascar avec le lancement officiel de Mada Business Linkage. Cette plateforme numérique a été remise officiellement au secteur privé lors d'une cérémonie organisée, la semaine dernière à l'Ibis Ankorondrano.

Selon ses promoteurs, cette initiative, soutenue par la Banque africaine de développement (BAD) dans le cadre du Programme SME-BLP (Small and Medium Enterprises Business Linkage Program), vise à relier toutes les entreprises et coopératives légalement établies dans le pays.

D'après le ministère de l'Industrialisation, du Commerce et de la Consommation (MICC), la plateforme Mada Business Linkage s'inscrit parfaitement dans la stratégie du gouvernement malgache, axée sur la promotion de l'entrepreneuriat et le soutien au secteur privé pour stimuler la croissance économique locale.

D'après les explications, l'objectif principal de Mada Business Linkage est de faciliter la mise en relation des opérateurs économiques, en mettant l'accent sur les petites et moyennes entreprises (PME). Cette plateforme de rencontres B2B offre de multiples avantages, notamment la création de partenariats avec des investisseurs, l'accès aux appels d'offres, ainsi que la possibilité de collaborer avec des entreprises ayant des activités similaires ou complémentaires.

%

Visibilité

En outre, Mada Business Linkage donne aux entreprises une plateforme pour faire connaître leurs offres et services, renforçant ainsi leur visibilité sur le marché. Cette initiative promet de dynamiser le tissu économique malgache en encourageant la coopération entre les entreprises et en ouvrant de nouvelles opportunités de croissance. En résumé, la plateforme numérique Mada Business Linkage constitue un jalon important dans la promotion de l'entrepreneuriat et du développement économique à Madagascar.

Grâce au soutien de la BAD et à l'engagement de l'Administration publique, les entreprises malgaches peuvent désormais explorer un nouveau monde de partenariats et d'opportunités pour stimuler leur croissance et contribuer au développement économique du pays. A noter que les Business Linkage pour les petites et moyennes entreprises existent déjà dans d'autres pays d'Afrique, comme le Ghana ou encore le Sénégal, et ont toujours affiché des résultats prometteurs.

Dans la Grande île, la plateforme numérique devrait constituer une solution pour les PME qui comptent développer leurs activités.