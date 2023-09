Tunisie: Cherté des fournitures scolaires et vente conditionnée - La hantise des parents

Rien que pour les seules fournitures scolaires, sans compter livres et manuels, il faut prévoir pas moins de 250 dinars par enfant pour gérer, un tant soit peu, les dépenses de la rentrée. Etudes et statistiques de l'INS le confirment.

Le coût des fournitures scolaires est en hausse continuelle ces dernières années. En cause, la cherté des manuels scolaires, notamment ceux imprimés à l'étranger, destinés au programme français. Mais même ceux destinés au programme tunisien, imprimés chez nous ou en Turquie, sont chers pour le Tunisien moyen et surtout la classe pauvre de la société tunisienne. La montagne de matériels, stylos, cahiers, crayons et bien d'autres demeurent insupportables aux yeux des parents et familles démunies.

Le superflu nécessaire !

En effet, quand certains instituteurs demandent aux élèves de ramener chacun une rame de papier, et lorsqu'on sait que cela coûte environ 20 D, voire plus, il y a de quoi s'énerver et s'interroger sur l'utilité du superflu. Les parents ne sont pas au bout de leurs surprises.

Souvent demandés en double, en triple ou quadruple, les fournitures sont d'autant plus chères. On a interrogé un libraire quant à ces pratiques illicites telles que la vente conditionnée auprès de certaines librairies qui veulent s'enrichir à tout prix, sur le dos du consommateur.

Soumaya, propriétaire d'une librairie et papeterie à Tunis, donne ses explications : «On n'arrive pas à écouler nos stocks de fournitures de qualité supérieure, alors, on est parfois contraints de poser nos conditions pour la vente des cahiers subventionnés».

Ce qui n'est pas légal. Une autre, sise du côté d'El Menzah VI, a carrément rangé l'affichage des prix et l'étiquetage des articles aux oubliettes au grand dam de sa fidèle clientèle qui ne reconnaît plus le lieu où elle se rend régulièrement ces dernières années. Dépité, le client se rend aux centres commerciaux pour «faire des affaires», mais là encore il y a anguille sous roche. De nouvelles surprises attendent les parents d'élèves.

Des packs de fournitures de base sont proposés avant chaque rentrée et qui simplifient la vie des parents amenés à casquer en monnaies sonnantes et trébuchantes. Ainsi une marque française propose un lot à 33 D, tandis qu'une autre de fabrication tunisienne propose quasiment le même lot, à un ou 2 articles près, au prix de 20 D. Ce pack est composé précisément d'un paquet de 12 feutres et 12 crayons de couleur, 4 stylos à bille, une gomme, 2 crayons à papier, un tube de colle, un correcteur et enfin une ardoise, avec son feutre et effacette. On est encore loin du compte, avec la liste des cahiers de divers formats et tailles nécessaires dans toutes les matières.

Gare à la spéculation !

Aux dernières nouvelles, à Jendouba, un libraire a été arrêté pour soupçon de monopole et de spéculation, notamment à cause du stockage anarchique de cahiers subventionnés dans le cellier de son domicile. Une pratique frauduleuse qui contribue indirectement à la malversation de certains libraires pour vendre leurs cahiers non subventionnés. Une mère de deux élèves, inscrits dans un collège privé, s'insurge : «Je suis stupéfaite par les montants que je suis amenée à payer pour acheter des cahiers à mes enfants. J'ai mis presque 200 dinars pour leur acheter 3 cahiers grand format chacun avec tout juste quelques fournitures comme des intercalaires ou des feutres fluorescents. Je suis quasiment à sec financièrement».

Même son de cloche chez Marwa, mère quadragénaire d'une lycéenne, qui dénonce la disparité des prix : «J'ai acheté 5 cahiers grand format de 100 pages de qualité supérieure importée et un porte-vues pour la somme rondelette de 120 dinars. C'est certainement bien plus que leur valeur réelle». C'est une véritable saignée au niveau des cahiers à laquelle les parents d'élèves sont astreints. Alors qu'elle est la priorité des priorités en termes de contrôle et de subventions.

Pour le reste, on peut faire quelques économies, en achetant des livres ou des sacs à dos d'occasion. Ainsi, seules subsistent des promotions sur des sacs à dos et cartables pour les écoliers avec leurs trolleys, avec des réductions allant jusqu'à 50% sur des articles de la saison dernière. Sachant que ce n'est pas la priorité pour les parents puisque, souvent, un cartable peut facilement tenir 2 à 3 ans. Le cahier petit modèle à l'unité se vend à 3 ou 4 dinars et avec le nombre demandé pour toute l'année, le montant payé au final grimpe très vite.

Le paquet de feuilles doubles à 10 D, de feuilles de classeur à 5 D, de papiers dessin de 5 à 10 D s'ajoutent à la longue et interminable liste des fournitures scolaires...