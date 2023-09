Angola: Une icône du sport demande à être reconnue

Luanda — Oublié dans le temps, l'ancien basketteur Ângelo Victoriano réclame une plus grande reconnaissance de la part des entités juridiques et de la société, après 17 ans de réussites successives dans les clubs et les équipes nationales.

L'ancien avant-centre, né dans la province de Luanda, en 1968 (55 ans), a débuté en 1982, à l'âge de 14 ans, dans les compétitions non officielles et deux ans plus tard (16 ans), il a rejoint Petro de Luanda.

C'est au service des « tricolores » qu'il ouvre la voie à une carrière prometteuse, qui finit par être d'abord bien reconnue (contre nature) par l'Association Internationale des Fédérations de Basketball (FIBA).

En fait, c'est à travers l'instance dirigeante mondiale que l'Angolais a bénéficié de la meilleure reconnaissance jusqu'à présent, lorsqu'il est entré dans la liste restreinte des « légendes » dont les noms sont inscrits dans le « Hall of Fame » de FIBA-Monde.

L'événement a eu lieu après la clôture du Congrès de l'entité, le 23 août, à Manille (Philippines), avant le Championnat du Monde, où l'équipe nationale n'a pas réussi à se qualifier directement pour les Jeux Olympiques de « Paris 2024 ».

Le frère aîné de trois basketteurs, Justino Victoriano « Puna » et Edmar Victoriano « Baduna » (tous anciennes stars) était inscrit dans une liste qui comprenait, entre autres, Penny Taylor (Australie), Katrina McClain (États-Unis), Amaya Valdemoro ( Espagne), Wlamir Marques (Brésil) et Yao Ming (Chine).

Le deuxième athlète angolais à être intronisé au Temple de la renommée, après Jean Jacques, en 2013, a été reçu mardi 15 par le ministère de la Jeunesse et des Sports, à la Galerie située à Cidadela, au cours d'une cérémonie présidée par la ministre d'État chargée du secteur Social, Dalva Ringote.

A l'occasion, Ângelo Victoriano, huit fois champion d'Afrique de l'équipe nationale (1989, 1991, 1993, 1995, 1999, 2001, 2003 et 2005), s'est félicité de l'initiative du MINJUD, mais espère que s'ouvriront des portes qui permettront de le catapulter vers un changement de vie, proportionnel à ses réalisations.

Dans une interview à l'ANGOP, en marge de l'activité, l'ancien joueur de Petro de Luanda et de Primeiro d'Agosto a déploré le fait qu'il souhaite posséder une résidence en souvenir de sa contribution au basketball national, en plus d'autres avantages.

l a déclaré qu'il appartenait à une génération de joueurs qui se sont consacrés et ont tout donné pour l'avancement de la discipline et du sport en général, mais qui n'ont jamais été correctement récompensés.

Il a indiqué qu'il a joué dans un contexte différent et avec beaucoup plus de difficultés qu'aujourd'hui, sacrifiant la jeunesse en faveur des objectifs de l'Angola, mais qu'en termes de compensation et de reconnaissance, peu de choses ont été faites, par rapport au moment présent.

Sans travail ni moyen de subsistance sûr, l'icône, qui a passé huit ans malade, a souligné qu'il n'avait pas une vie qui lui garantisse un salaire régulier et que, parfois, il devait "se donner beaucoup de mal" pour nourrir sa famille.

Lorsqu'on lui a demandé s'il avait déjà reçu un soutien, l'ancien capitaine du "cinq national" a répondu péremptoirement que non, ajoutant que lui, comme d'autres dans son état, devrait bénéficier d'une politique de revenus mensuels.

En dehors du terrain, il a été entraîneur adjoint de Primeiro d'Agosto et de l'équipe nationale avec laquelle il a été champion d'Afrique en Libye en 2009, sous la direction du Portugais Luís Magalhães.