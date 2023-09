Angola: João Lourenço intensifie ses contacts à New York

New York — L'intervention au Sommet des Objectifs de Développement Durable et la réalisation de rencontres avec des entités politiques et économiques ont marqué, lundi, la première journée de travail du Président João Lourenço à New York, aux États-Unis d'Amérique (USA).

Le Chef de l'État angolais a été le huitième à prendre la parole au Sommet des ODD, où il a défendu un effort coordonné pour éliminer les conflits, l'instabilité, l'insécurité et l'imprévisibilité qui découragent les investissements et les partenaires internationaux.

S'exprimant lors du Sommet, dans le cadre de la Semaine de haut niveau de la 78e session de l'Assemblée générale des Nations Unies, le Président s'est déclaré conscient de la relation d'interdépendance entre la paix et le développement.

Selon João Lourenço, qui s'exprimait en tant que président par intérim de la SADC, l'Angola continuera à développer des actions pour la réalisation future de la vision communautaire de 2050, qui envisage une région de stabilité politique et sociale, pacifique et développée.

Selon le Président, les objectifs de la vision 2050 seront atteints grâce à un effort combiné, mais avec beaucoup moins de contraintes et d'obstacles si la situation entre la SADC et la communauté internationale évolue sans mesures punitives unilatérales contre les États membres.

Dans un autre domaine, il a souligné la nécessité de mettre en œuvre l'agenda international sur le changement climatique et de tenir les promesses faites par les pays développés de mettre à disposition des ressources financières.

Concernant la coopération, João Lourenço a souligné que la région de la SADC a réalisé des progrès notables dans la mise en œuvre des priorités de coopération et d'intégration régionales, définies dans la vision 2050 de l'organisation et dans le plan stratégique indicatif de développement régional 2020-2030.

En marge du sommet, qui se déroule jusqu'à ce mardi, parallèlement à la 78ème session de l'Assemblée générale de l'ONU, João Lourenço a reçu en audience le président des Comores, avec qui il a discuté de questions d'intérêt commun.

Plus tard, il a rencontré Tony Blair, ancien Premier ministre du Royaume-Uni, et Scott Nathan, PDG de l'Internationalization Finance Corporation (DFC) des États-Unis.

Avec le deuxième intervenant, il a abordé la question de la transaction ferroviaire Atlantique du Corridor de Lobito, long de près de 1.300 kilomètres en Angola, passant par les provinces de Benguela, Huambo, Bié et Moxico.

DFC est une institution américaine de financement du développement qui s'associe au secteur privé pour financer des solutions aux défis les plus critiques auxquels sont confrontés aujourd'hui les pays en développement.

Toujours dans le cadre de son agenda de travail, João Lourenço a reçu Jacob Stausholm, PDG de Rio Tinto, avec qui il a analysé la présence du groupe en Angola.

Rio Tinto s'implique de plus en plus en Afrique, notamment en Angola, où son équipe d'exploration est impliquée depuis le début des négociations avec Endiama en 2019.

Par ailleurs, la journée de travail de la délégation angolaise à New York a été également marquée par la signature d'un communiqué conjoint qui marque l'établissement des relations diplomatiques avec le Salvador.

L'engagement a été formalisé à New York, avec une déclaration commune signée par le ministre des Relations Extérieures, Téte António, et la ministre des Affaires étrangères du Salvador, Alexandra Hill Tinoco.

L'accord a été conclu aux termes de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques du 18 avril 1961 et de la Convention de Vienne sur les relations consulaires du 24 avril 1963, en marge de la Semaine de haut niveau de la 78e session de l'Assemblée générale des Nations Unies.

Ce faisant, les États réaffirment leur attachement aux principes et buts de la Charte des Nations Unies et du droit international, notamment le respect de la promotion de la paix et de la sécurité internationales, l'égalité entre les États, le respect de la souveraineté nationale, de l'intégrité territoriale et la non-ingérence aux faires intérieures des États.

Essentiellement, le début officiel des relations diplomatiques entre les deux États vise à promouvoir la compréhension mutuelle et à renforcer les liens d'amitié et de coopération dans les domaines d'intérêt commun.

Lundi également, le ministre des Relations Extérieures, Téte António, a participé à une réunion ministérielle sur la coopération avec l'Atlantique, coordonnée par Antony Blinken, secrétaire d'État américain.

Ce mardi (19), le président angolais, João Lourenço, réalise d'autres réunions de haut niveau avec des entités politiques et commerciales mondiales, dans le cadre de son programme de renforcement de la diplomatie économique.