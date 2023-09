Angola: Le débat général de l'ONU s'ouvre ce mardi à New York

New York — Le débat de la 78ème Assemblée générale des Nations Unies (ONU) commence ce mardi, au siège de l'organisation, à New York, aux États-Unis d'Amérique.

L'événement a lieu sous le thème « Reconstruire la confiance et raviver la solidarité mondiale : accélérer l'action sur l'Agenda 2030 et ses objectifs de développement durable en faveur de la paix, de la prospérité, du progrès et de la durabilité pour tous ».

Selon l'organisation, au moins 196 intervenants sont prévus, parmi lesquels des chefs d'État et de gouvernement, des ministres d'État et des chefs de délégation, qui doivent s'exprimer jusqu'au 26 septembre, dernier jour du débat général.

Parmi les pays lusophones, le président du Brésil, Luiz Inácio Lula da Silva, devrait être le premier homme d'État à prendre la parole, avant le président américain, Joe Biden.

Ce mardi également, des interventions du Portugal et du Mozambique sont prévues, tandis que le chef de l'État angolais, João Lourenço, s'exprimera mercredi, un jour avant ses homologues du Timor Oriental et de la Guinée-Bissau.

Selon la liste des orateurs, vendredi aucun pays lusophone ne devrait prendre la parole, et samedi ce sera le tour des représentants du Cap-Vert et de São Tomé et Príncipe.

Cette année, le débat général, qui sera dirigé par le président de l'Assemblée générale, Dennis Francis, marque la première réunion entièrement en personne des dirigeants mondiaux au siège de l'organisation, après l'émergence du Covid-19.

Le président ukrainien, Volodymyr Zelensky, s'exprimera pour la première fois en personne à l'ONU, après avoir participé virtuellement à l'Assemblée de 2022.

Zelensky devrait être le 12e dirigeant à prendre la parole lors du débat général de la 78e session de l'Assemblée générale des Nations Unies (AGNU 78), dans le cadre d'une intervention qui pourrait une fois de plus se concentrer sur le soutien international pour faire face à l'invasion russe.

La Russie, selon les informations disponibles et confirmées par plusieurs agences de presse, sera représentée par le ministre des Affaires étrangères Sergueï Lavrov, qui devrait prendre la parole samedi.

A propos de l'événement, très attendu à New York, la porte-parole de la présidente de l'Assemblée générale, Monica Grayley, a dit espérer une "Assemblée très productive, qui tienne compte du sujet à l'ordre du jour".

S'adressant à ONU Info, il a déclaré que la 78e session de l'Assemblée générale avait quatre « mots d'alerte » : paix, prospérité, progrès et durabilité.

Par conséquent, il est prévu que lors des débats, des sujets mondiaux d'actualité brûlants seront abordés, tels que le changement climatique, l'allègement de la dette souveraine et les moyens d'aider les pays à atteindre les objectifs mondiaux.

Des questions telles que les catastrophes et les conflits liés au climat, notamment celui entre l'Ukraine et la Russie, seront également au centre du débat de la communauté internationale.

Selon l'organisation, environ 20 000 personnes sont attendues au siège de l'ONU, dont 3 300 journalistes et correspondants internationaux.

Concernant les attentes du débat général de cette année, le secrétaire général de l'ONU, António Guterres, a récemment déclaré que l'heure n'était pas à « l'indifférence ou à l'indécision mais plutôt à se rassembler autour de solutions réelles et pratiques ».

Selon Guterres, la ville de New York devrait être, cette semaine, le lieu pour projeter un « avenir commun », après avoir souligné que « le monde n'est pas encore dans une situation irréversible ».

Calendrier général des événements

Le débat de la 78e Assemblée générale des Nations Unies a été précédé par le Sommet sur les objectifs de développement durable (Sommet ODD), qui se tient depuis lundi à New York.

Lors de cet événement, qui se termine ce mardi, les chefs d'État et de gouvernement examinent la mise en oeuvre de l'Agenda 2030 et des 17 ODD, Objectifs de développement durable.

La résolution donnera lieu à une déclaration politique.

Selon le calendrier officiel des événements qui se tiendront dans le cadre de la Semaine de haut niveau de la 78e session de l'Assemblée générale des Nations Unies, le Dialogue sur le financement du développement est prévu le 20 septembre pour mettre en oeuvre le Programme d'action d'Addis-Abeba, qui est un cadre de l'ONU pour mobiliser des ressources pour atteindre les ODD.

Le 20 toujours, António Guterres convoquera le Sommet Ambition Climat, qui devrait réunir des dirigeants de gouvernements, des chefs d'entreprise, des villes, des régions, la société civile et des institutions financières, pour discuter des défis du changement climatique.

Le même jour aura lieu la Réunion pour la préservation, la préparation et la réponse aux pandémies, où le président de l'Assemblée générale, en collaboration avec l'Organisation mondiale de la santé (OMS), convoquera les chefs d'État pour une réunion d'une journée en vue de l'adoption d'une politique de mobilisation régionale, nationale et internationale pour prévenir de futures pandémies.

Le 21 septembre aura lieu la Réunion ministérielle préparatoire au Sommet du Futur, une réunion pour projeter le futur Sommet en 2024, une opportunité pour améliorer la coopération mondiale face aux défis de la gouvernance mondiale.

Deux réunions sont également prévues : la Réunion de haut niveau sur la couverture sanitaire universelle et la Réunion de haut niveau sur la lutte contre la tuberculose.

La première amène les pays à prendre les mesures nécessaires pour accélérer les progrès vers la santé universelle, sur la base de la Déclaration politique de 2019. La seconde vise avant tout à lutter contre la tuberculose.

Données de l'Assemblée générale

L'Assemblée générale des Nations Unies est une réunion annuelle qui rassemble plus de 190 pays membres pour participer à la prise de décision et à la définition des politiques futures, principalement dans la lutte pour atteindre les objectifs de l'Agenda 2030 et mettre en pratique les 17 ODD (Objectifs de Développement Durable).

Actuellement, l'Assemblée générale se déroule dans la ville de New York et réunit des représentants du gouvernement tels que des chefs d'État et des ministres pour se mettre d'accord sur certaines décisions lors de l'événement.

Pour que cela se produise, il faut un nombre minimum d'électeurs favorables aux mesures - ou résolutions - pour qu'elles deviennent les priorités du groupe.

La réunion de l'Assemblée générale est l'un des six organes qui forment l'ONU (Nations Unies) et a une fonction décisionnelle sur les facteurs liés à la coopération internationale.

Lors du vote sur les politiques, chaque pays membre dispose d'une voix - ce qui met tous les pays participant à la réunion sur un pied d'égalité, sans faire de distinction entre pays en développement et pays développés, par exemple. ELJ