Angola: Des opérateurs veulent une production « importante » pour compenser les importations

Luanda — Les exploitants de grands magasins commerciaux ont souligné lundi, à Luanda, la nécessité d'une production régulière à « grande échelle » de produits nationaux, pour stimuler la consommation « Made in Angola » et réduire les niveaux d'importation.

Lors de la réunion avec le groupe "Sète", sous la direction du secrétaire d'État à l'Economie, Ivan dos Santos, les hommes d'affaires ont exprimé leur inquiétude quant à la capacité de production régulière et de qualité commerciale, en tenant compte de la demande du marché national.

Kero, Alimenta Angola, Candando, Angoalissar, Shoprite, Maxi, Casa Nossa et Angomarte font partie du groupe « Sete ».

Les gestionnaires de cette chaîne de distribution alimentaire affirment qu'il est nécessaire de trouver des mécanismes qui permettent aux produits nationaux d'être livrés dans les délais dans les zones commerciales, par les producteurs eux-mêmes.

D'autre part, ils soulignent que le coût de la production nationale affecte le prix final, plaçant l'équilibre entre l'achat de produits « Made in Angola » ou l'achat de produits dans d'autres zones géographiques à des prix inférieurs.

C'est pourquoi ils font appel à l'Exécutif angolais pour des mesures concrètes, des critères et d'autres incitations pour atteindre les objectifs fixés.

Les opérateurs affichent des produits nationaux

Malgré les contraintes, de nombreux opérateurs commerciaux utilisent déjà les produits « Made in Angola » les plus variés pour approvisionner leurs surfaces commerciales.

Lors de la réunion, les hommes d'affaires ont exprimé leur plein soutien à la production et à l'économie nationale, ainsi qu'à la réduction des importations.

Joana Fonseca, représentante d'Angoalissar (du Groupe Webcor), a déclaré que le groupe investit dans l'alimentation et d'autres produits nationaux.

Elle regrette cependant le retard dans l'acquisition du timbre "Made in Angola", car il apporte plusieurs avantages.

Daniel dos Santos, directeur des achats de Shoprite, a dit que l'établissement utilise déjà environ 70 % des produits alimentaires produits au niveau national.

« Auparavant, environ 80 % de notre réseau d'approvisionnement alimentaire était importé. Aujourd'hui, le tableau est différent», a révélé le responsable qui observe l'évolution du marché intérieur, outre la présence d'investisseurs africains dans ce segment en Angola.

À son tour, l'administrateur du groupe Casa Nova, Amin Herji, a considéré la rencontre comme une opportunité pour impliquer les Grandes Surfaces Commerciales dans le défi du « Made in Angola ».

Amin Herji estime que cette rencontre devrait produire des effets rapides, notamment sur les contraintes auxquelles sont confrontés les opérateurs pour acquérir la production nationale.

Alimenta Angola, également un important distributeur de la chaîne alimentaire du pays, représenté à la réunion par son directeur général, Ronaldo Oliveira, a déclaré que la marque "Made in Angola" fait déjà partie de la stratégie de l'entreprise.

Cette rencontre a été promue par l'Institut National d'Appui aux Micro, Petites et Moyennes Entreprises (INAPEM), dans le cadre de la dynamisation, de la stimulation de l'économie et de l'accès au Service Made in Angola (SFA).

Dans le cadre de cette initiative, les unités étatiques et budgétaires ont été chargées, à partir de janvier 2024, d'acheter des produits portant le timbre « Made in Angola ».

Le Service Made in Angola (SFA) est un autre instrument exécutif coordonné par le ministère de l'Économie et du Plan et opérationnalisé par l'INAPEM, en vue de compléter les programmes de soutien à la production nationale.