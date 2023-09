Tunisie: A la sensibilisation doit s'ajouter la dissuasion

Les accidents de la circulation sont depuis longtemps un des problèmes source d'angoisse autant pour la population que pour les autorités. Des morts violentes et des drames, au vu du nombre croissant des victimes, entre morts et blessés.

Cela vient d'être confirmé par le dernier bilan rendu public par l'Observatoire national de la sécurité routière qui présente des chiffres effarants, avec une moyenne de 3 décès par jour, et 840 décès depuis janvier 2023, une hausse de 18%, en comparaison de la même période de l'année écoulée.

Il faut dire que ces chiffres, variant de peu d'une année à l'autre, demeurent très élevés, malgré les campagnes de sensibilisation organisées régulièrement, malgré les sanctions et autres amendes de plus en plus dures contre les contrevenants. Rien n'y fait.

Les principales causes des accidents de la route sont identifiées. Viennent en tête de liste, la négligence et le manque d'attention, représentant 41,7 %, suivies de l'excès de vitesse à l'origine de près 15 % des accidents. On retrouvera, ensuite, le non-respect de la priorité avec plus de 8 %.

L'Observatoire national de la sécurité routière énumère d'autres raisons, comme le non-respect des panneaux de signalisation, la conduite en état d'ivresse, le dépassement interdit, le chevauchement des voies, sans oublier l'état des chaussées aussi bien à l'intérieur des zones urbaines que sur les grands axes, ainsi qu'un éclairage public non généralisé et toujours déficient.

Or, du moment que les causes sont connues, l'on se demande pourquoi les diverses parties tardent à mettre en place une stratégie nationale et des mesures pour éradiquer ce fléau, du moins réduire le nombre d'accidents graves et mortels.

En tout état de cause, il est plus qu'urgent de mettre au point un plan joignant la sensibilisation à la sanction par le biais de textes réglementaires qui s'appliquent à tous de manière ferme. Comme il est bien temps d'améliorer et sécuriser le réseau routier.