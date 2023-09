Tunisie: Vernissage de l'exposition «Under Pressure» de Alaeddine Abou Taleb et projection de films d'animation le 21 septembre à La Chapelle Sainte-Monique - L'univers pictural d'un cinéaste

L'événement prévoit aussi la projection de «Le Retour du Charagrag», un film réalisé par les enfants scouts de Gabès avec les artistes Aymen Mbarki et Manel Ben Ali, dans le cadre d'un atelier organisé en marge du festival Gabès Cinéma Fen.

La Boîte, un lieu d'art contemporain, propose pour cette rentrée culturelle un événement qui allie arts plastiques et 7e art avec au programme l'exposition «Under Pressure» signée par l'artiste visuel et réalisateur Alaeddine Abou Taleb et la projection d'une série de films d'animation qui aura lieu, le 21 septembre, le jour du vernissage de l'exposition, le tout abrité par la Chapelle Sainte-Monique (Ihec Carthage).

Né au Caire, Alaeddine Abou Taleb s'est fait le plus connaître sous la casquette de réalisateur. On découvrira à travers cette exposition son univers pictural dont on a eu un petit aperçu à travers ses oeuvres d'animation.

L'artiste a étudié le design et l'audiovisuel. Il a à son actif deux courts métrages d'animation: « Coma» réalisé en 2010 et «Diasprora» qu'il a produit et réalisé en 2013-2014. Ce dernier film lui a valu le «Tanit d'Or» aux JCC 2015.

Son exposition personnelle «Under Pressure» sera inaugurée, le jeudi prochain, à 17h00, suivie à 18h30 d'une séance de projection de courts métrages d'animation en plein air où l'on pourra découvrir son film «Diaspora», ainsi que les deux films : «Pousses de printemps» de Intissar Belaid et «Ekart» de Ahmed Ben Nessib.

