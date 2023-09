Tunisie: Montpellier - Wahbi Khazri répond aux critiques

Il était sûrement celui qui avait subi le plus de critiques à juste titre avec Kouyaté après la défaite des Pailladins à Lille (1-0), avant la trêve internationale, Wahbi Khazri voyait Michel Der Zakarian lui renouveler sa confiance, très certainement à la faveur du forfait de Mousa Tamari, aussi.

Aligné en position d'ailier gauche, l'ancien Stéphanois a beaucoup tenté, et beaucoup raté, en début de match. De plus en plus axial au fil de la rencontre, avec un Téji Savanier visiblement plus bas que de coutume lui libérant l'espace, l'international tunisien s'est montré de plus en plus juste, jusqu'à l'ouverture du score d'une reprise de volée claquée à l'entrée de la surface. Avant de lancer sur orbite Téji Savanier qui s'en allait servir Arnaud Nordin sur un plateau pour le deuxième but.

Moins en vue dans le second acte, il a semblé souffrir physiquement et aurait gagné à sortir plus prématurément. Mais il aura démontré son utilité pendant près d'une heure. Pas heureux dans les duels (6/14), il fut précis dans ses transmissions (86% de passes réussies) et source de danger pour la défense adverse, subissant deux fautes et se rendant donc auteur d'un but et d'une passe clé, souligne Allezpaillade.

Pas sûr que cela suffise à détrôner le Jordanien ou Arnaud Nordin, ni même Téji Savanier au poste de meneur. Mais son abnégation et ses qualités démontrées en Alsace pourraient bien, à terme, menacer un Akor Adams, très discret après ses débuts tonitruants.