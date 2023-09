Madagascar: Pêche illégale - Une stratégie commune élaborée par les membres de l'IORA

Les pays membres de l'IORA (Association des États Riverains de l'Océan Indien) se sont mobilisés à Jakarta, pour établir une feuille de route visant à lutter contre la pêche illégale, non déclarée et non réglementée (INN).

Madagascar s'engage davantage à instaurer les bonnes pratiques dans le secteur de la pêche. Du 12 au 14 septembre dernier, la Grande île a participé activement aux assises des pays membres de l'IORA, qui se sont réunis à Jakarta en Indonésie, pour élaborer une feuille de route commune dans la lutte contre la pêche INN.

Selon les organisateurs, cet événement marquant, le premier du genre, est le fruit d'une collaboration étroite entre les ministères des Affaires étrangères de l'Indonésie et de la France, tous deux membres influents de l'IORA.

Madagascar, en tant que grande nation insulaire de l'océan Indien, a été l'un des acteurs clés de cette réunion cruciale. La Grande île a été représentée par des délégués du Centre de Surveillance des Pêches, qui est affilié au ministère de la Pêche et de l'Économie Bleue (MPEB). La présence de Madagascar témoigne de son engagement envers la protection des ressources marines et de son rôle actif dans la lutte contre la pêche INN, un fléau qui met en danger la biodiversité de l'océan Indien.

Lutte commune

L'objectif principal de cet atelier était de créer une stratégie commune pour empêcher l'entrée des produits de la pêche INN sur les marchés des pays membres de l'IORA. Les organisateurs ont souligné l'importance cruciale de renforcer la coopération entre les différentes nations de la région pour contrer efficacement la pêche illégale.

Cette initiative vise également à sensibiliser les pays de l'IORA à mettre en oeuvre et à faire respecter des pratiques de pêche responsables, dans le but de garantir une gestion durable des ressources marines et de préserver l'environnement de l'océan Indien.

La feuille de route résultant de cet atelier historique ouvre la voie à une coopération renforcée entre les pays membres de l'IORA, unissant leurs efforts pour protéger les précieuses ressources marines de l'océan Indien et promouvoir une pêche responsable.

Cette initiative reflète un engagement significatif envers la préservation de l'écosystème marin et la promotion d'une gestion durable des ressources océaniques, des objectifs qui sont essentiels pour l'avenir de la région de l'océan Indien et au-delà.