Sénégal: Gamou Médina Baye - Le ministre de l'Intérieur note les besoins de la cité

Ce lundi 18 septembre, le ministère de l'Intérieur a présidé la réunion nationale consacrée aux préparatifs du Gamou de Médina Baye.

Six points majeurs auront été notés. D'abord la sécurité : la police et la gendarmerie, les FDS en général, sont attendues avec deux postes de police avancés, un effectif suffisant d'éléments.

Un plan de circulation dans la ville jusqu'au lendemain avec des postes de contrôle routier est sollicité. Le gouverneur note que le CRD a sollicité une indulgence pour les pèlerins de la sous région qui emmènent de la marchandise à Médina Baye.

Réponse des services : C'est

Pour la sécurité, 800 agents de police seront disponibles avec une présence massive des Asp.

Le CRD a demandé la construction d'une route bitumée de 5 km et 5 km de pavage. Le réseau de l'électricité sera élargi et l'entretien du réseau existant est prévu en plus d'un groupe électrogène en cas de panne.

Les branchements sociaux pour les familles pauvres seront augmentés. Il y a 31 branchements déjà qui existent. La demande est fortement en baisse d'année en année. L'Ofor mobilisera 15 citernes rajoutée aux cinq de la SEN'EAU.

L'hygiène et l'assainissement avec l'entretien du réseau de Kaolack est fortement sollicité. Il faut vider les fosses avec 600 rotations, désinfecter Médina Baye, renforcer la dotation en produits antiseptiques et le désensablement des avenues fréquentées par les pèlerins. L'ONAS a promis de curer 20 km et de faire une dotation de matériel.

En plus, 5 millions de médicaments accompagnés de moustiquaires imprégnées, et d'ambulances sont prévus.