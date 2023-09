Maroc: Déclaration d'Ajay Banga, Président de la Banque mondiale, Kristalina Georgieva, Directrice Générale du FMI, et Nadia F. Alaoui, Ministre de l'Économie et des Finances du Maroc, à propos des Assemblées annuelles 2023 de la Banque mondiale et du FMI

Ajay Banga, Président de la Banque mondiale, Kristalina Georgieva, Directrice Générale du FMI, et Nadia Fettah Alaoui, Ministre de l'Économie et des Finances du Royaume du Maroc, ont fait aujourd'hui la déclaration suivante :

« Depuis le séisme dévastateur survenu le 8 septembre au Maroc, les services de la Banque mondiale et du FMI ont mené, en étroite coordination avec les autorités marocaines et une équipe d'experts, une évaluation approfondie de la capacité de Marrakech à accueillir les Assemblées annuelles 2023.

Cette évaluation a principalement consisté à veiller à ce que la tenue des Assemblées ne perturbe pas les activités essentielles de secours et de reconstruction et que la sécurité des participants puisse être assurée. Au terme d'un examen minutieux des conclusions, les directions de la Banque mondiale et du FMI ont convenu, en accord avec les autorités marocaines, de maintenir l'organisation des Assemblées annuelles à Marrakech du 9 au 15 octobre, tout en adaptant la teneur de l'événement aux circonstances.

« Il est extrêmement important que nous organisions les Assemblées de telle manière qu'elles n'entravent pas les secours et qu'elles respectent les victimes et le peuple marocain. En ce moment très difficile, nous estimons que les Assemblées annuelles donnent aussi l'occasion à la communauté internationale de manifester son soutien au Maroc et à ses habitants, qui font une fois de plus preuve de résilience face à une tragédie. Nous restons également déterminés à assurer la sécurité de tous les participants. »