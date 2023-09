Sénégal: Sénégal - Ecobank octroie un financement à hauteur de 10 milliards FCFA à la SENELEC

« Ecobank, dans sa quête de pertinence a mobilisé et structuré une enveloppe de 10 milliards pour appuyer le financement des PME prestataires de la Senelec ayant des besoins de financement relativement limités », a déclaré M. Sayid Yallou, Directeur Général d'Ecobank Sénégal. Ces propos ont été tenus ce lundi 18 septembre à l'occasion de la cérémonie de signature de la convention entre la Sénélec et Ecobank à Dakar.

Selon M. Yallou, Ecobank suit avec beaucoup d'intérêt les actions que la Senelec mène depuis plusieurs années en direction des entreprises, particulièrement les PME prestataires.

Il estime que les efforts déployés ont abouti à la création d'un écosystème dynamique et innovant de PME entourant la chaine de valeur Senelec avec à la clé, le développement de l'expertise locale, la création de valeur et d'emplois.

M. Yallou d'y ajouter que soutenir cet écosystème avec un accompagnement financier efficace et à valeur ajoutée, apparaît naturellement comme un devoir pour eux.

En l'en croire, les PME dont le potentiel de création de richesse, est notoirement connu, font face à plusieurs défis pour assurer une croissance soutenue de leurs activités.

Ainsi, la convention que nous signons ce jour vise le financement et l'accompagnement dans le développement des entreprises prestataires de la Senelec, indique le DG d'Ecobank.

Nous avons, à cet effet dédié un guichet spécial dans notre agence de Faidherbe, un guichet privilégié pour accueillir, gérer et traiter les demandes d'accompagnement, souligne- t-il.

Selon lui, l'objectif est d'accompagner toute entreprise qui travaille avec la Senelec à être compétitive pour saisir les opportunités qu'offre le plan de développement de l'entreprise.

Parallèlement, M. Pape Démba Biteye, Directeur Général de la Senelec magnifie la signature de ce protocole d'accord entre Senelec et Ecobank dont l'objet est la facilitation de l'accès aux prêts professionnels destinés aux fournisseurs et prestataires de Senelec. Ceci, avec la mise en place d'un fonds de Dix (10) milliards FCFA, leur permettant ainsi de disposer de ressources complémentaires pour mener à bien leurs travaux dans le respect des délais, des coûts et de de la qualité.

Il indique que ce nouveau partenariat est le résultat d'un long processus d'échanges entre Senelec et ses partenaires, pour la mise en place d'une stratégie inclusive de financement, adapté à la taille de leurs entreprises, garantissant leur développement aux fins de participer à assurer le maintien de la qualité de service attendu par les Sénégalais.

En effet, le DG de la Senelec estime qu'il n'y a rien de plus stratégique pour une organisation comme la leur, que de s'atteler à un tel exercice pour soutenir ses sous-traitants à l'accès aux services bancaires à des conditions préférentielles de manière significative, sûre et durable.

M Biteye de rassurer que grâce à ce compagnonnage avec Ecobank, l'espoir est permis, pour faciliter l'accès aux crédits nécessaire pour la réalisation de tous leurs projets ou marchés signés avec Senelec dans les délais requis sans supporter de surcoûts.

Ainsi, il invite les prestataires à s'approprier ce nouveau produit, en veillant au respect des conditions d'éligibilité fixées par la Banque et acceptées par Senelec après avoir bien négocié leur assouplissement.

Les prestataires expriment leurs craintes par rapport au taux d'intérêt

Cependant, après les allocutions des directeurs de l'Ecobank et de la Senelec, les prestataires ont soumis leurs inquiétudes concernant le taux de crédit et le temps de remboursement. Ils espèrent profiter des financements pour accéder à la logistique et aux matériaux leur permettant de mener à bien leur travail.

Devant cet état de fait, Mme Diakhaté, représentante de Ecobank assure que la banque est prête à les accompagner dans l'exécution des bons de commandes, l'accession aux équipements nécessaire pour être compétitive et souligne également que Ecobank fera tout pour alléger le taux d'intérêt.