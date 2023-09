Afrique: Compétitions interclubs de la CAF - Mazembe fait l'essentiel devant Nyasa Big (1-0), Lupopo trébuche en Afrique du Sud (1-3)

Les Corbeaux du TP Mazembe

Lupopo en difficulté

Le Tout-Puissant Mazembe Englebert de la RDC a fait l'essentiel en battant Nyasa Big Bullets FC du Malawi, 1-0, dimanche au Kamuzu Stadium, à Lilongwe, au Malawi, en match aller, du deuxième tour préliminaire de la 28ème édition de la Ligue de champions de la CAF.

Un match difficile pour Mazembe, le seul représentant de la RDC encore en lice dans cette compétition après l'élimination de V.Club, qui a été visiblement sous pression de faire un bon résultat, avant de revenir chercher la qualification au match retour au pays. C'est dans cet esprit des vainqueurs que l'équipe s'est jetée dans le jeu dès le coup d'envoi du match, réussissant à marquer l'unique but de la partie par Cheik Oumar Addallah Fofana (6ème).

L'Ivoirien s'est taillé du chemin avec ses dribbles dans une défense très verrouillée, avant de lâcher une belle frappe à l'entrée de la surface de réparation pour l'ouverture du score. Les Malawites sont menés et sont loin de croire que le match se soldera sur ce score. Ils se lancent alors à fond et déploient toutes les énergies et manoeuvres, mais sans succès. La mi-temps intervient sur cette note en faveur de Mazembe.

A la reprise, Nyasa Big Bullets FC a prouvé qu'il avait effectivement sa place à ce niveau de la Ligue de champions. Nhoma, le maître à jouer de cette équipe et ses coéquipiers ont assiégé le camp de Mazembe, mais les Corbeaux ont résisté et se sont bien sortis grâce à un Siadi Baggio dans son grand jour. Alors que Nyasa Big Bullets ne jurait que par l'égalisation, une très belle intervention de Siadi (91ème) va définitivement clouer le champion du Malawi par terre. Mazembe empoche la victoire, rendez-vous au match retour, à Kamalondo, à Lubumbashi.

Lupopo condamné à un exploit (2-0) au retour

Pour sa part, le FC Saint Eloi Lupopo en Coupe de la Confédération, est condamné à battre Sekhukhume de l'Afrique du Sud par 2-0 au match retour après sa défaite 3-1, samedi, à l'aller au stade Peter Mokaba, à Polokwane, en Afrique du Sud.

Lupopo a très mal commencé le match encaissant le premier but dans les quinze premières minutes grâce à Chibuike Ohizu (12ème). Heureusement pour lui, l'égalisation est aussi vite arrivée, soit trois minutes plus tard par l'entremise de Jonathan Mokonzi (15ème). Peu avant la pause, les Sud-africains vont reprendre l'avantage 2-1, but de Jammie Webber (40ème). C'est le score à la mi-temps.

A la reprise, Sekhukhume United Club, va décider d'en finir avec Lupopo une fois pour toute. Sur un élan offensif, Trésor Tshibwabwa (54ème), ramène le score à 3-1.

Ainsi, tout est compliqué pour Lupopo qui jouera son avenir au match retour, à Kinshasa, le dimanche 1er octobre prochain. Il aura deux buts à rattraper, en espérant rien encaissé. Au cas contraire, ce serait fatal et cela signerait son élimination, à l'instar de l'AS V.Club, en Ligue des champions.