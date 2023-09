Congo-Kinshasa: En marge de la journée mondiale du nettoyage, Kinshasa - Kintoko et ses partenaires prêchent par l'exemple en organisant une activité de ramassage des bouteilles plastiques

En marge de la célébration de la journée mondiale du nettoyage, l'ambassade des Pays-Bas et d'autres partenaires dont Kintoko, le ministère de l'Environnement et développement durable, ainsi que la commune de la Gombe, ont organisé une marche de santé en vue de sensibiliser le nettoyage de la ville-province de Kinshasa, ainsi pour la rendre plus propre. Le Rond-point SOCIMAT était le lieu de départ où plusieurs ministères, établissements publics et communes se sont retrouvés pour ramasser les bouteilles en plastique jetées sur le Boulevard du 30 juin, bien avant que Kintoko, le partenaire de taille dans l'assainissement de la ville ne puisse les acheter.

Tout a commencé par le rond-point SOCIMAT où plusieurs personnes se sont retrouvées pour commémorer la journée du nettoyage. Pour 2023, l'accent avait été mis sur le nettoyage du Boulevard du 30 juin, en lui débarrassant de toutes les bouteilles jetées çà et là. Les participants à cette marche étaient tous habillés par Kintoko qui, à l'occasion, a même offert du matériel aratoire et autres ballets pour un ramassage réussi des déchets. Durant tout le parcours jusqu'à la Gare Centrale, le ramassage des bouteilles a eu lieu, à la grande satisfaction de tout le monde.

L'Ambassadrice des Pays-Bas, l'une des organisatrices de cette journée, a remercié tous ceux qui ont pris part à cette activité. « Je suis extrêmement ravi et bravo à ceux qui ont nettoyé et nous ont aidés un peu. Je vous invite vivement d'être là l'année prochaine. Les pays bas sont préoccupés à protéger l'environnement. Grand bravo aux organisateurs », s'est-elle exprimée.

De son côté, le professeur Kabasele a salué la présence de l'ambassade des Pays-Bas, du Bourgmestre de la Gombe. «Nous scientifiques, nous alertons depuis la nuit des temps sur les méfaits des plastiques. Les plastiques réduisent la capillarité des sols, favorisent les inondations, un sol qui devient moins perméable, moins poreux. Les micro-plastiques rentrent même dans nos légumes. Quand vous mangez les légumes, il y a les particules des plastiques qui sont dedans. Les mêmes plastiques quand ils sont sur la route, ils sont brulés, ils émettent 50 fois des tonnes de CO2 et alarment le climat. Lorsqu'ils sont dans des cours d'eau, ils les rendent impropre à la consommation, ce qui fait qu'on a des cours d'eau pollués », explique-t-il.

Et d'ajouter que les plastiques est le plus mauvais produit que l'industrie de l'homme ait crée qui pollue l'environnement, les villes et cités. Il a salué cette initiative de l'ambassade des Pays-Bas, surtout l'implication de Kintoko, la seule usine qui s'occupe du recyclage des plastiques. Il a émis le voeu de voir la capacité de recyclage aller en avançant. C'est ainsi qu'il a lancé un appel au Gouvernement pour qu'on puisse nettoyer notre ville des plastiques. Il n'a pas oublié de lancer le même appel aux entreprises de nous attaquer à ce produit le plus dangereux, le polymère, le plastique, le granuleux.

A en croire le bourgmestre de la Commune de la Gombe, sa municipalité reçoit tous les jours près de 6 millions d'habitants qui viennent pour étudier ou dans leurs business. Ils déposent les déchets qui sont nocifs à la population. C'est pourquoi nous saluons l'initiative de Kintoko pour dépolluer la ville. « Soyez toujours prêts à ramasser vos déchets et à les déposer là où il faut. Soyons propre. Kinshasa est le miroir de la Rdc et Gombe en est le reflet », dit-il.

Le Secrétaire général à l'Environnement et développement durable a remercié sincèrement Kintoko de cette opération qui nous amène ici à la Gare Centrale. « Je suis sûr que chacun a pu ramasser une bouteille. Comme c'est une activité patriotique, nous devons continuer à démontrer notre patriotisme pour que Kinshasa ne soit pas la poubelle, mais la belle. Je remercie tous les organisateurs en commençant par l'ambassadrice des Pays-Bas », souligne-t-il.

Le satisfécit de Jérôme Sekana

Après cette étape, le cortège des journalistes s'est ébranlé vers Limete, au niveau de la maison communale, où un autre ramassage avait déjà eu lieu. Devant témoins, Kintoko a acheté les kilos de bouteilles ramassées par la population. Par la suite, le périple a continué, sous un soleil de plomb, vers la commune de Kisenso. Ici, même si la quantité à acheter était inférieure au regard de la demande, Kintoko a pu acheter la quantité disponible.

C'est ainsi que M. Jérôme Sekana, Délégué général d'Angel, a lancé un appel aux jeunes désoeuvrés, qui sont très nombreux dans la ville de Kinshasa, de ramasser ces bouteilles et de venir les vendre à Kintoko. « Nous avons des contenaires disséminés dans la ville, nous allons ajouter d'autres. Nous sommes en train de construire des centres de compactage. Nous voulons que le recyclage se porte bien. Il commence dans nos foyers où nous dévons poser des éco gestes. A partir de là nous, nous amenons les bouteilles dans les contenaires où nous les achetons 1 Kgr à 200 Fc et de là, nous transportons ces bouteilles jusque dans les centres de compactage », explique-t-il.

Et au Délégué général d'Angel de contredire une certaine rumeur, qui pense que 200 Fc c'est peu. « Si vous regardez la chaine de production, 200 Fc c'est beaucoup. Après avoir ramassé, il faut nettoyer. Nous classons les bouteilles par couleurs. Il faut les classifier par couleur et les amener au niveau de l'usine qui peut commencer à faire son travail. Nous ramassons entre 25 et 30 tonnes par jour. Notre souhait est de ramasser 50 tonnes par jours. Ce ne pas encore suffisant. La ville de Kinshasa avec 15.000 habitants mérite 5 usines Kintoko », souligne-t-il.

Jérôme Sekana pense que la ville de Kinshasa mérite 1 à 5 usines Kintoko et ce, si le Gouvernement nous accorde des avantages, parce qu'une seule usine coûte 15 millions d'Euros. « Nous sommes très ravis, nous terminons par Kisenso et chaque samedi, nous commencerons à passer devant les maisons communales pour acheter les bouteilles plastiques. Nous voulons impliquer les bourgmestres pour qu'ils soient les premiers sensibilisateurs. Toutes les communes ont reçu des matériels d'assainissement, nous avons donné des chaises et nous comptons aller plus loin, pourvu que nous ramassions des quantités importantes. Nous avons besoin que chaque commune nous produise 10 à 15 tonnes », mentionne-t-il.