Congo-Kinshasa: Pourquoi les congolais sont-ils résilients, faibles et apathiques? (suite)

Nous avons promis de donner une suite au MDW de la semaine dernière qui attribuait l'attitude de résilience du congolais à l'usage du cerveau limbique pendant que son cortex était bloqué par les effets du stress et de la peur de la vie quotidien. Ce MDW a été accueilli avec beaucoup d'enthousiasme par certains, et de scepticisme par d'autres.

Le scepticisme n'était pas sur les effets physiologiques du stress. Il y a une quasi-unanimité parmi les chercheurs sur l'idée selon laquelle la plupart des maladies cardio-vasculaires sont dues à l'encrassement des veines pendant une longue période à cause du stress de la vie et que l'AVC n'en est que la phase finale. Le stress est aussi à la base du diabète, de l'hypertension induite par l'adrénaline et des maladies chroniques aujourd'hui. La peur empêche le renouvellement normal des cellules et le fonctionnement de l'organisme en mode anabolique.

Une longue durée de cette fermeture des circuits cellulaires en mode catabolique est à l'origine de cancer. La physiopathologie du stress et ses conséquences ont fait l'objet des expérimentations avérées. C'est un sujet que, comme anthropologue, nous maîtrisons assez bien grâce aux recherches Médico-anthropologiques. Comme tous ceux qui s'intéressent à la physiologie du stress le savent, le schéma complexe et indigeste du stress oxydatif avec production des espèces réactives, déviation de la voie normale de l'insuline via la tyrosine kinase, en faveur de voie anormale de la MAP Kinase, jusqu'à la transcription génique et formation des cancers sont à la base des maladies cardio-métaboliques.

%

Le stress est à 70% à l'origine du cancer, du diabète et de l'hypertension artérielle. Le stress a donc un bon nombre d'effets délétères qu'aucun neurobiologiste ne remettra en question. (Dr GIM)

Cependant, le problème est celui de généraliser les effets physiologiques du stress qui se produisent chez un individu au niveau de toute une société, de tout un peuple. Ce qui est vrai pour un individu, peut-on le généraliser à tout un peuple aussi hétérogène que celui de Kinshasa?

Si les lecteurs n'ont pas remis en question les effets destructeurs du stress sur notre organisme, ils ont tout de même émis des réserves quant à la généralisation de ces effets sur tout un peuple. De plus, il existe d'autres régimes tout aussi brutaux et oppressifs, et des populations tout aussi stressées, et pourtant leurs peuples se sont rebellés. Pourquoi les Congolais ne le font-ils pas ?

Notre hypothèse appelle donc à une plus grande circonspection d'autant plus qu'elle nous rappelle les théories du 19eme siècle sur le déterminisme biologique ou la sociobiologie qui ont été battues en brèche.

A l'instar de tout ce qui concerne l'humain, la biologie n'a pas d'autonomie. Il n'existe pas d'autonomie du substrat biologique de l'être humain. Le contexte social, l'environnement et l'organisation sociale sont des terreaux dont dépend notre système immunitaire, biologique et sanitaire. Notre thèse est que les peurs que les Congolais trainent au quotidien sont susceptibles de provoquer des problèmes d'estomac, de vieillissement à vue d'oeil, des maladies cardiovasculaires et surtout de mettre hors usage notre cerveau cortical qui nous permet de réfléchir.

Comment guérir de ces peurs pour reprendre le contrôle de notre vie? Comment éviter de vivre sous adrénaline en permanence? Que faut-il faire pour stopper les peurs et réparer les dégâts causés par le stress?

Nous avons une chance: notre corps est une machine qui se régénère si nous lui en donnons les moyens. Dès que nous arrêtons de stresser, notre corps revient en mode anabolique. On peut dès lors quitter le mode catabolique et opter pour le mode anabolique. Dès que nous arrêtons de stresser, notre corps se met instantanément à fonctionner comme il faut. Le jour où nous déciderons de désactiver toutes les bombes d'adrénaline que nous déclenchons pour des raisons sociales, nous verrons que notre santé redeviendra bonne et nos cellules vont se régénérer.

Ayant établi ce qui se passe dans notre corps individuel lorsque nous sommes stressés, l'analogie avec notre corps social et collectif n'est qu'à un pas. Pour guérir, nous devons nous attaquer à toutes sortes de stress qui nous mettent en adrénaline.

Quelles sont alors les causes de la peur et du stress dans notre société congolaise?

L'organisation sociale de notre pays, la manière dont le pays est organisé politiquement, socialement et économiquement est tout simplement anxiogène. Il y a de la peur chez la grande majorité des Congolais. A l'Est, c'est la peur de l'insécurité physique. On peut être abattu soit par les M23 ou par la garde républicaine. A l'Ouest, c'est la peur de l'insécurité alimentaire: tous ceux qui pouvaient produire de la nourriture se sont mués en conducteurs des motos à Kinshasa et, par conséquent, les villages se sont vidés de leurs bras producteurs de nourriture. La malnutrition fait des ravages dans les populations qui sont restées surtout que les routes de desserte agricole n'existent plus. A Kinshasa, les deux types d'insécurité se rencontrent: l'insécurité physique et l'insécurité alimentaire constituent une grande source de peur et une bombe atomique d'adrénaline.

La solution, comme d'ailleurs pour le corps humain est de détruire courageusement toutes les sources des peurs.

La première cause de la peur est la confiscation du pouvoir d'achat des Congolais par une poignée d'individus qui n'ont de légitimité que suite à des élections tronquées de la dernière fois. Nous pensons aux députés, ministres et mandataires qui s'approprient 68% du trésor public comme salaire. Cette situation sociale anormale met tout le corps collectif en adrénaline et provoque des maladies, car les 99.9% de la population se trouvent obligés de se partager 32% des ressources et n'obtiennent pas suffisamment pour se nourrir, se faire soigner et envoyer les enfants à l'école.

Pour remettre le corps congolais en mode anabolique de reconstruction du tissu social, il faut éliminer tous les parasites politiques qui sont la source permanente des peurs dans le pays. Eliminer ne signifie pas tuer, mais reprendre ce qui nous est dû et qui nous est utile pour notre réparation cellulaire, c'est-à-dire que plus personne ne devrait dépasser un salaire mensuel de 6000$ et que toutes les couches de la population puissent bénéficier de la manne minière des provinces du Lwalaba et des Kivus. Seule la population congolaise débarrassée de ses peurs peut imposer cette thérapie à ce pays, personne d'autre.

N.B. Le département de neuroscience de l'Université de Kinshasa organise une conférence sur la manière dont les Congolais pourront se débarrasser de leurs peurs et de retrouver leur bien-être psychosocial.