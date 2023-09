Afrique: Du 21 au 23 septembre 2023 à Béatrice Hôtel - L'IIA Congo annonce la tenue de sa 6ème Conférence Nationale

*Comme à l'accoutumée, les Auditeurs Internes de la République Démocratique du Congo se réuniront, à nouveau, pour échanger autour des questions brûlantes de l'Audit Interne en RDC, sous les couleurs de la traditionnelle Conférence Nationale organisée par l'Institut des Auditeurs Internes de la RDC, la 6ème de son histoire, et dirigé à ce jour par M. Alain Serge Lubelo. En effet, du jeudi 21 au samedi 23 septembre prochain, à Béatrice Hôtel, ils réfléchiront sur la thématique : « Audit Interne : levier de redevabilité des organisations du secteur privé et institutions du secteur public en République Démocratique du Congo ».

Termes de référence

Selon les informations recueillies auprès des organisateurs, l'objectif principal visé pour la tenue de cette 6ème Conférence Nationale est de permettre aux participants d'échanger et de débattre sur l'apport de l'Audit Interne comme levier de redevabilité dans la gestion des organisations tant du secteur public que privé.

«En cette période où la République est toujours en proie au marasme économique, au manque chronique des moyens financiers pour améliorer le bien-être de la population congolaise, sans oublier notre environnement actuel caractérisé entre autres par les effets pervers de la situation internationale sur le prix d'un certain nombre de matières premières et la perturbation des chaînes d'approvisionnement ; l'ouverture de plus en plus grande des frontières entre pays qui fait de l'Afrique un immense marché continental ; la concurrence de plus en plus exacerbées sur les marchés pour reconquérir les positions ébranlées par les années Covid-19 ; la nécessité de continuer à soutenir et à promouvoir la redevabilité dans toute organisation », lit-on dans les termes de référence de cette importante activité.

Sous-thèmes au menu

D'une part, il va s'agir de l'apport de l'Audit Interne dans la redevabilité des organisations du secteur privé et des institutions du secteur public, de l'impact du contrôle régulier de l'Inspection Générale des Finances sur la maximisation des recettes de l'Etat, de la valeur ajoutée de l'auditeur quant à la mise à jour de la norme de l'Audit Interne et de la banque centrale sur son rôle dans la redevabilité dans la régulation du secteur bancaire.

De l'autre, à savoir, l'impact de l'audit dans la transparence, l'éthique de l'Auditeur Interne et son impact sur la redevabilité des organisations, l'accompagnement de l'Audit Interne dans les innovations fiscales : déclaration récapitulative du revenu, et de l'interaction entre l'Auditeur Interne, la fonction chargée des investigations de la fraude et l'Audit Externe.

Enfin, sur tout ce qu'il faut savoir sur l'Audit Interne basé sur l'approche risque dans l'environnement des projets de développement ou humanitaire, la comptabilité des entités à but non lucratif, l'assurance combinée et un mot sur l'Institut des Auditeurs Internes Global (CIA).

Des intervenants de haut niveau

Tour à tour, ces axes seront développés par Jules Alingete, l'Inspecteur Général des Finances-Chef de Service, Barnabé Muakadi Muamba, le Directeur Général de la Direction Générale des Impôts (DGI), le Président de la Cour des Comptes, Mme Kabedi Malangu, la Gouverneure de la Banque Centrale du Congo, le Délégué de la Rawbank, les Présidents de l'Ordre National des Experts-Comptables, le Secrétaire Général du Conseil Permanent de la Comptabilité au Congo, et les Associés des firmes internationales d'Audit.