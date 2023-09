Congo-Kinshasa: Aujourd'hui à l'ONU, New York - Félix Tshisekedi parle !

Arrivé à New York ce dimanche 17 septembre en milieu de nuit, le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, s'apprête à participer à la 78ème session de l'Assemblée Générale des Nations-Unies qui s'ouvre ce mardi 19 septembre 2023. Aligné à la 12ème position au deuxième jour du débat général, c'est-à-dire, le mercredi 20 septembre 2023, le Président de la République Démocratique du Congo va prononcer son discours à partir de 16 heures locales (21 heures à Kinshasa).

Cette prise de parole est très attendue dans la mesure où elle intervient dans un contexte national marqué par la tenue des élections présidentielle et législatives en Décembre de cette année et par les effets néfastes et multiformes de la guerre de prédation menée par le Rwanda sous la bannière de leurs supplétifs du M23.

Le Président Tshisekedi ne manquera pas d'évoquer d'autres questions d'intérêt national.

Bien avant cette 4ème allocution annuelle du président Tshisekedi à l'ONU, après celles de 2019, 2021 et 2022, le Chef de l'Etat participe ce lundi 18 septembre au sommet sur les Objectifs de développement ( ODD).

Ce sommet des ODD devrait permettre aux dirigeants du monde d'évaluer, à mi-parcours, les 17 objectifs de développement qu'ils se sont fixés en 2015 en vue de réduire la pauvreté dans le monde d'ici à 2030.

%

Force est de constater, 7 ans après, que ces objectifs sont loin d'être atteints et que la pauvreté s'est au contraire accrue.

L'agenda du Président Félix Tshisekedi est bien rempli pour cette mission américaine.

En marge de cette 78ème session, le président de la république aura plusieurs rencontres bilatérales et multilatérales à New York et à Washington.

Au siège des Nations-Unies, le Président Félix Tshisekedi doit rencontrer en tête-à-tête le secrétaire général des Nations-Unies Antonio Guterres.

La situation sécuritaire à l'Est de la RDC et le départ des Casques bleus de la Monusco ne manqueront pas d'être évoqués.

Le Président rdcongolais a aussi confirmé sa participation à une conférence de haut niveau sur le changement climatique et le crédit carbone.

Sa participation s'avère indispensable car la RDC est au coeur de tous les enjeux climatiques au vu de son énorme potentiel à apporter une réponse idoine à cette préoccupation planétaire.

A Washington, le président Félix Tshisekedi va répondre à l'invitation du Caucus des députés afro.

D'autres rencontres avec la presse et personnalités politiques sont aussi prévues dans son agenda.