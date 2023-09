Congo-Kinshasa: Beni - Les tennismen manquent d'équipements

Les tennismen de la ville de Beni disent éprouver pour se procurer des équipements pour leur sport favori.

Selon le vice-président de la Ligue provinciale de tennis au Nord-Kivu, Adélard Levumba, il est quasiment impossible de trouver sur place des rackets, balles, filets et autres équipements.

Tout s'achète à Goma ou carrément à l'étranger.

Toutefois il salue le courage des sportifs qui, malgré cette difficulté, continuent à faire briller leurs talents dans les différentes compétitions

« Les activités évoluent tant bien que mal ; d'abord bien parce que nous avons créé une académie qui encadre les jeunes à partir de 7 ans à 16 ans. Présentement là nous avons au moins treize garçons et deux filles. On leur apprend les techniques de tennis pour qu'ils deviennent des champions dans les prochains jours. Et l'évaluation pour nous, c'est après trois mois que nous faisons un classement, souvent on appelle ça classico. Alors, là nous devons savoir celui qui est meilleure et on fait une liste nominative ».

Au dernier classement, Kasereka Védrine qui était champion chez les seniors c'est et chez les juniors c'est Umar.

Cependant, Adélard Levumba dit avoir un grand souci :

« Il n'y a aucun magasin des sports à Beni, surtout chez nous en tennis. Et souvent, on fait appel à nos collègues à Goma, ou sinon, nous allons à l'extérieur, nous commandons à Kampala, qui est plus proche de nous ici. C'est vraiment un grand problème pour l'approvisionnement en équipements pour nos équipes d'ici »