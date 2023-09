Congo-Kinshasa: Bas-Uele - Le Ministre Lihau annonce le contrôle biométrique des fonctionnaires

Le ministre de la Fonction publique, Jean-Pierre Lihau, a annoncé, dimanche 17 septembre, l'organisation du contrôle biométrique des agents et fonctionnaires de l'Etat de la province de Bas-Uele.

Jean-Pierre Lihau a fait cette annonce peu après son arrivée à Buta, chef-lieu de cette province.

Lors d'un rassemblement populaire au rond-point cinquantenaire, le ministre a affirmé être venu à Buta sur instruction du Président de la République pour lancer cette opération salutaire :

« Il est temps que nous puissions faire justice à ce peuple, qui a trop longtemps souffert et que, pour une fois, les agents publics, les fonctionnaires de l'Etat, qui incarnent l'Etat, qui représentent l'Etat, puissent sentir que finalement le Gouvernement central à une fois, penser à eux. Nous allons lancer cette opération ».

Durant son séjour, le ministre de la Fonction publique va également sensibiliser les fonctionnaires sur la réforme de la sécurité sociale :

« Nous allons en profiter pour asseoir et faire la pédagogie de la réforme portant sur la sécurité sociale des agents. Et j'ai fait le choix, très rapidement, d'acquérir via la CNSAP, parce que j'ai amené avec moi le DG de la CNSAP, eh bien un immeuble, une parcelle où on va ériger très rapidement le bâtiment devant abriter le siège de la Caisse nationale de sécurité sociale des agents publics (CNSAP) ; pour que les retraités et les futurs retraités soient bien traités administrativement de manière très proche et directe par des filles et fils du Bas-Uele, qui vont travailler dans cette caisse -là ».

Avec les différents chefs de division, le ministre va aussi aborder les questions relatives notamment aux fonctionnaires non-payés, aux nouvelles unités (N.U) et /ou fonctionnaires non affectés.