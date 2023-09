Afrique: L'USBG se replace - Le sursaut du salut...

Les trois points grappillés à Soliman remettent Chiheb Ellili et ses protégés sur les bons rails.

Avec deux défaites lors des deux premiers matches du championnat contre le CA puis l'ESS, Chiheb Ellili n'a pas bien commencé le beau parcours dont il avait rêvé et qu'il avait promis en acceptant la tâche de chef de staff de l'USBG. Il avait failli le payer cher très tôt et s'est apprêté à un divorce à l'amiable avec le club des Jaune et Noir, n'était-ce le succès sur le ST à Ben Guerdane qui l'a sauvé d'extrême justesse et qui a été pour lui la perche du salut. Trois points en or qui lui ont redonné le goût de travailler et l'appétit de vaincre.

La victoire arrachée samedi dans le temps additionnel (90 +2) du difficile déplacement à Soliman lui a permis de pousser un gros ouf de soulagement d'un entraîneur qui vient de l'échapper belle. Il peut désormais continuer allègrement son bonhomme de chemin et la lourde mission avec les Benguerdanais. L'USBG est passée à 6 points au classement, avec un point de moins que le Stade Tunisien accroché par EGSG au Bardo (nul 2 à 2) mais qui garde provisoirement la première place du groupe en attendant les résultats des matches en retard des autres équipes, notamment l'ESS et le CA.

Mohamed Ali Amri, le sauveur

Le but de la délivrance pour Chiheb Ellli et l'USBG est venu des pieds de Mohamed Ali Amri dans le moment crucial du match qu'est le temps additionnel. Le joueur de la petite ville de Regueb, du gouvernorat de Sidi Bouzid, a été muté alors qu'il évoluait dans la catégorie cadets au Club Africain. Pendant plus de 7 ans, il avait travaillé d'arrache-pied pour décrocher une place au soleil parmi les seniors Rouge et Blanc. En vain. Les dirigeants clubistes ont cru bien faire en le cédant cette saison à l'USBG pour libérer une place dans leur effectif qui ne doit pas dépasser 30 joueurs enregistrés (Ils le regretteront sans doute au point de s'en mordre les doigts).

Comme c'était le cas dans un passé récent pour Ghaith Yeferni, Saifeddine Charfi et Noureddine Farhati. L'USBG, qui n'est pas un club formateur, a toujours construit la colonne vertébrale de son équipe par des joueurs délaissés ou sous-estimés par les quatre grands clubs et les a sortis de l'ombre à la lumière.

Saifeddine Jaziri, Ali Jmal et Wadhah Zaidi sont passés par Ben Guerdane qui a été pour eux un tremplin pour une carrière meilleure et prometteuse. Mohamed Ali Amri est sur leurs traces et a tous les atouts pour être l'une des révélations de cette saison. Pour le grand bonheur de Chiheb Ellili et de l'USBG dont l'objectif affirmé n'est rien d'autre qu'une des trois premières places qualificatives pour la phase du Play-Off.