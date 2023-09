Congo-Brazzaville: Conseil national de l'enseignement - La relance des bourses scolaires recommandée

Au nombre des seize recommandations formulées à l'issue de la 25e session du Conseil national de l'enseignement primaire et secondaire figure la relance des bourses et aides scolaires dans les collèges et lycées d'enseignement général.

Les bourses et aides scolaires sont d'une grande importance pour les élèves issus notamment des familles aux revenus modestes. Il y a quelques années encore, les bourses étaient attribuées aux lycéens sur la base de leurs performances scolaires. Si le gouvernement et ses partenaires s'engagent à les relancer conformément à la recommandation des participants à la 25e session du Conseil national de l'enseignement primaire et secondaire, il y aura un travail préalable à faire : définir les critères d'attribution, les montants des bourses, la nature des aides... Le travail ne se fera donc pas en un jour. Il faut du temps.

D'autres recommandations

Le Conseil national de l'enseignement primaire et secondaire a, par ailleurs, proposé d'équiper les laboratoires dans les collèges et lycées d'enseignement général. A ce sujet, il convient de souligner que quelques initiatives sont déjà engagées dans le cadre du projet femmes et filles de sciences visant à encourager les lycéennes à opter pour les séries scientifiques. Le 9 septembre à Brazzaville, le ministère en charge de l'Enseignement supérieur a reçu de la part de l'Unesco des kits de micro-sciences qui permettront de lier les enseignements théoriques à la pratique.

Le plaidoyer pour une augmentation du quota de recrutement du personnel enseignant et administratif (surveillants et personnel andragogique) fait partie des recommandations. L'objectif étant de résorber le déficit d'enseignants. La poursuite de la formation continue des enseignants et des directeurs des études sur l'approche par les situations allonge la liste des recommandations qui, ici, n'est pas exhaustive.

Il convient de rappeler que la 25e session du Conseil national de l'enseignement primaire et secondaire s'est tenu sur le thème « La bonne gouvernance du système éducatif comme facteur d'amélioration des rendements scolaires ». A ce propos, le ministre de l'Enseignement préscolaire, primaire, secondaire et de l'Alphabétisation, Jean Luc Mouthou, a souligné la nécessité de recadrer la manière de gouverner l'école en vue de donner au système éducatif un souffle nouveau. « Vous avez apporté un jugement sur le mode de gouvernance scolaire et engagé, à travers ses recommandations, des perspectives meilleures », a-t-il déclaré s'adressant aux participants à ladite session.

C'est à l'issue de l'année scolaire 2023-2024, dont la rentrée est prévue le 2 octobre, que l'évaluation des recommandations formulées lors de la 25e session du Conseil national de l'enseignement primaire et secondaire sera faite.