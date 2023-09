Congo-Brazzaville: Sénat/ Pierre Ngolo - « Je prends l'engagement de ne pas décevoir tous ceux qui m'ont fait confiance »

Réélu le 13 septembre dernier à la tête du Sénat, pour un nouveau mandat de six ans, Pierre Ngolo a été l'unique candidat au poste de président de la chambre haute du Parlement lors du renouvellement du bureau. Le président sortant a bénéficié de la confiance de tous les votants, soit 72. Revenons sur certains de ses engagements pris et sur le parcours de Pierre Ngolo.

Dans la chaleur de sa réélection, le président de la chambre haute du Parlement a rappelé que cet acte historique l'investit plus d'une lourde charge. « Cela me rend perplexe, interrogateur eu égard à la complexité et à l'immensité de la responsabilité. La force d'un être humain se jugeant par la capacité à faire face aux épreuves, à braver les difficultés, à les surmonter, je prends ici l'engagement de ne pas décevoir tous ceux qui m'ont fait confiance et à qui j'exprime ma profonde gratitude », a-t-il lâché.

Se félicitant de la confiance renouvelée à son égard, il a remercié le chef de l'Etat, Denis Sassou N'Guesso, pour tous les sacrifices qu'il a consentis et qu'il n'arrête de consentir pour le Congo et pour la démocratie dans le pays.

Selon Pierre Ngolo, la rétrospective de la mandature précédente, qui a mis en évidence les succès engrangés et cerné les limites constatées, a placé la 4e législature sous le signe de l'excellence. Le postulat pour l'excellence exprime, a-t-il dit, la volonté manifeste de fortifier les avancées du passé afin que le Sénat pèse de plus en plus lourd sur l'arène nationale. « Nous voici dorénavant à l'épreuve et nous n'avons pas le droit de décevoir ceux qui, pendant six ans, ont le regard et l'espoir tournés vers nous. Les chantiers sont divers et variés sur lesquels les Congolais jugeront de notre sérieux et de notre efficacité », a martelé le président du Sénat.

Il a, par ailleurs, invité les sénateurs à être constructifs, dignes et conséquents dans le vote des lois et le traitement de toutes les affaires soumises à leur appréciation. Ceci dans le contrôle de l'action gouvernementale et dans l'action d'assainissement de l'environnement économique et social du pays. « La marche ascendante vers l'excellence que nous nous sommes dictée comme ligne directrice de notre action pendant les six ans à venir couvre naturellement tout le champ de compétence du Sénat. La diplomatie parlementaire ne saurait donc être en marge de cette orientation », a-t-il conclu.

Qui est Pierre Ngolo ?

A 69 ans, Pierre Ngolo est un pur produit de l'Union de la jeunesse socialiste congolaise (UJSC), jeunesse du Parti congolais du travail (PCT) où il a mené une vie militante au niveau des instances intermédiaires (scolaires, universitaires, communales, départementales et nationales). Il a participé à la Conférence nationale souveraine en 1991 en qualité de responsable d'une association proche du PCT.

Son ascension politique commence au lendemain de la guerre du 5 juin 1997, où Pierre Ngolo fut Premier secrétaire du Conseil national de transition (Parlement de transition mis en place) de 1998 à 2002. Député d'Ongogni dans les Plateaux, puis de Ouenzé, dans le cinquième arrondissement de Brazzaville de 2002 à 2012. Pendant cette période, Pierre Ngolo est Premier secrétaire de l'Assemblée nationale.

Au plan sous-régional, Pierre Ngolo a présidé le parlement de la Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale (Cémac) de 2010 à 2012. Cela après avoir gravi les différents échelons au niveau de cette institution. Membre du parlement africain à compter de 2017, il est depuis juin 2019 coordonnateur de l'Association des Sénats d'Afrique.

Pierre Ngolo est né le 27 juin 1954 à Etoro, dans le district de Gamboma. Titulaire d'une licence en philosophie à l'université Marien-Ngouabi, il a obtenu une maîtrise en philosophie à l'université de Reims Champagne-Ardenne, en France.

Professeur certifié des lycées, il a enseigné la philosophie dans les lycées de Brazzaville de 1978 à 1981 avant d'assumer les fonctions de directeur de cabinet du ministre de la Jeunesse et des Sports en 1993. En 1995, Pierre Ngolo est élevé au rang d'inspecteur des lycées.

Grand officier dans l'ordre du Mérite congolais, Pierre Ngolo est élevé, à titre exceptionnel, dans l'ordre du Mérite communautaire à la dignité de Grand officier de la Cémac.