Angola: Basketball - Cláudio Eiuba ambitionne de devenir le meilleur arbitre du monde

Huambo (Angola) — L'arbitre international de basket-ball de la province de Huambo, Cláudio Anderson Eiuba, a défini le prix du meilleur juge dans l'une des compétitions mondiales comme l'objectif principal de sa carrière.

Dans une interview accordée à l'Angop, à propos de son parcours professionnel, l'unique arbitre international de la province de Huambo a déclaré que son objectif est d'être reconnu comme le meilleur arbitre d'une compétition mondiale.

Il a expliqué que la réalisation de cet objectif vise à accomplir le devoir patriotique de, à travers la performance personnelle, représenter le pays de la meilleure façon et, pour cela, élever le nom de l'Angola au plus haut niveau de l'arbitrage mondial de basket-ball.

Cláudio Eiuba, avec six ans d'expérience internationale, a souligné que lorsqu'un arbitre est nommé pour une compétition internationale, la question n'est plus personnelle, mais plutôt celle de la Nation, imposant ainsi le devoir de représenter le pays de la meilleure façon possible et avec plus de dignité, car cette responsabilité lui a été confiée.

"C'est pour cela que je vise, comme objectif principal, être un jour distingué comme meilleur arbitre des compétitions mondiales", a-t-il conclu, soulignant qu'il est conscient de la haute responsabilité qu'il porte sur ses épaules, concentré sur le devoir à remplir en tant qu'arbitre international .

Il s'est dit également conscient des défis qu'il devra relever pour atteindre l'objectif tant souhaité d'être distingué comme le meilleur au monde, l'un d'entre eux étant d'arbitrer les phases finales d'un Championnat du Monde et/ou des Jeux Olympiques.

Ce sont ces deux événements majeurs du sport qui manquent à son CV, en tant qu'arbitre international, ainsi que l'Afro-basket masculin senior, bien qu'il ait déjà jugé des matchs lors des phases de qualification pour les mêmes compétitions.

En conséquence, il a promis de continuer à travailler le plus dur possible, à améliorer ses compétences, afin de profiter de chaque opportunité qui se présente pour être sur ces scènes et officier, de la meilleure façon possible, pour réaliser ce dessein, d'entrer sur la liste restreinte de ceux qui se distinguent comme les meilleurs juges du monde.