Cameroun: Yaoundé - Des militants de Greenpeace afrique se mobilisent pour demander l'abandon des combustibles fossiles

communiqué de presse

Lundi 18 septembre 2023: Les militants de Greenpeace Afrique du Cameroun se sont rassemblés à l'esplanade de la Sous-Préfecture de Tsinga ce vendredi 15 septembre 2023 au cours d'une mobilisation pour demander l'arrêt de la production de combustibles fossiles.

Cette mobilisation de près trente jeunes qui vient de se tenir dans 60 autres pays d'Afrique et globalement est organisée en prélude au Sommet des Nations Unies sur l'Ambition climatique qui se déroulera le 20 septembre 2023 à New York.

"Les combustibles fossiles sont un poison pour toutes les générations. Ils sont la première cause des changements climatiques. Plus de 90% de la matière plastique par exemple est produite à base de combustible fossile. Et ici à Yaoundé comme dans plusieurs autres villes du Cameroun, nous vivons les effets du changement climatique. Les familles subissent de plus en plus les affres des inondations. C'est connu, le plastique bouche les caniveaux et quand il pleut l'eau ne circule pas correctement. Il faut arrêter sa production", a déclaré Marie Grace Ngo Mbog, Coordinatrice des Volontaires Greenpeace au Cameroun

"Nous avons voulu adresser un message clair aux leaders avant qu'ils ne se réunissent la semaine prochaine. Les décisions qu'ils prennent nous affectent aujourd'hui et nous affectent demain quand ils ne seront plus là. Il faut une suppression progressive mais rapide de la production de combustibles fossiles, sinon, il nous sera difficile d'atteindre le seuil de 1,5 degrés au réchauffement global." ajoute Marie Grace.

"Certains pays africains les moins bien approvisionnés en énergie sont les plus riches en réserves pétrolières. Et de nombreuses régions pacifiques et riches en biodiversité ont sombré dans le conflit avec l'arrivée des grandes compagnies pétrolières. Pour les milliers de jeunes Africains qui défilent pour mettre fin à l'expansion des combustibles fossiles et à l'extraction néocoloniale qui aggrave les difficultés des communautés africaines, il s'agit d'une lutte pour leur survie. C'est un combat pour nos vies et notre bien-être. Et c'est un combat qu'ils doivent gagner" a déclaré Dr. Oulie Keita, Directrice exécutive de Greenpeace Afrique.

Chargée de la Communication, Greenpeace Afrique