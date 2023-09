Tunisie: Des faits et des chiffres

20

L'Agence de promotion des investissements agricoles a lancé un appel à candidature pour appuyer 20 projets de la filière des dattes communes et à haute performance économique, environnementale et sociale dans le gouvernorat de Kébili. Cette initiative s'inscrit dans le cadre du projet «Opportunités pour les jeunes en Afrique (OYA) : Accélérer la création d'emplois dans l'agriculture et l'agrobusiness en Tunisie », mené grâce à un partenariat entre l'Apia, la FAO et l'Institut national de la recherche agronomique de Tunisie (Inrat). L'objectif de l'initiative est d'appuyer des jeunes agri-entrepreneurs afin de stimuler et pérenniser leurs projets d'investissement responsable dans une filière à haut impact et générant une triple performance (Planète, Personnes et Profit).

Le total des importations de la Tunisie a atteint, au cours des huit premiers mois 2023, la somme de 52,8 milliards de dinars, enregistrant une baisse, en valeur de 1,8%, après une hausse de 34,1% l'année précédente. L'Italie est le principal fournisseur de la Tunisie, les importations en provenance de ce pays ont atteint 6.778,1 millions de dinars, soit 12,8% du total de nos achats en biens auprès du reste du monde. Derrière l'Italie, le plus gros de nos importations proviennent de la Chine avec une part de 10,6%, suivie de la France (10,3%), la Russie (8,4%), l'Algérie (7,1%), l'Allemagne (6,6%), la Turquie (4,7%) et l'Espagne (3,8%).

Selon les données publiées par l'Apia, le nombre de déclarations d'investissements privés dans le secteur agricole et de la pêche a enregistré une baisse de 10,7%, atteignant 2.595 déclarations jusqu'à fin mai 2023 par rapport à la même période de l'année précédente. Par ailleurs, la valeur de ces déclarations a augmenté de 5,2%, totalisant 604 MD. Le nombre de déclarations d'investissement a diminué de 23,9% par rapport au plan de développement 2016-2020, tandis que leur valeur a augmenté de 4%. Jusqu'à fin mai 2023, environ 1.116 projets ont été approuvés, ce qui représente une baisse de 16,3% en nombre et de 26,6% en valeur par rapport à la même période en 2022 (173,9 MD).

Les investissements déclarés dans le secteur de la transformation primaire ont atteint 75 MD jusqu'à fin mai 2023, comprenant la création d'une unité de transformation des produits de la pêche maritime d'une valeur de 11,8 MD. Par ailleurs, les investissements déclarés dans le secteur de la ligne de production représentaient environ 1.278 opérations, d'une valeur de 276,3 MD, soit environ 49,3% du total des opérations d'investissement déclarées.