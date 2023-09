Tunisie: Pourquoi | Chacun doit y mettre du sien...

Maintenant que les vendeurs à la sauvette et leurs étalages ont libéré la voie publique laissant la place aux ayants droit, c'est-à-dire les piétons, les automobilistes et surtout les riverains, il est temps de donner un coup de neuf à ces lieux qui ont été abandonnés à leur triste sort durant une longue période.

Ainsi, les trottoirs, qui sont dans un état déplorable et croulant sous les détritus et une crasse tenace qui date d'une décennie et même plus dans certains endroits, devraient faire l'objet d'un toilettage de la part des commerces et des cafés et restaurants qui les jouxtent. Et puisqu'on parle des riverains, il ne faudrait pas que ces derniers profitent du démantèlement des étalages sauvages pour s'approprier, à leur tour, les trottoirs et les chaussées.

Autrement, ce serait le retour à l'anarchie.