Sénégal: Expo internationale sur l'horticulture - Plus de 100 espèces du Sénégal, à l'honneur à Doha

« Le Sénégal va participer à la grande exposition de Doha », a annoncé la directrice générale de l'Agence Sénégalaise de Promotion des Exportations ( ASEPEX) , qui a effectué le déplacement au niveau de la pépinière de Mbao pour le convoiement de plus de 100 espèces horticoles vers Doha.

Le Sénégal sera au grand rendez-vous de l'Expo de Doha, au Qatar, prévu du 02 Octobre au 28 Mars. Ces expositions mettent en valeur l'horticulture, la floriculture, l'aménagement paysager et les jardins, ainsi que les dernières avancées en matière de technologie horticole et de préservation de l'environnement. A en croire le Dr Birame Dieng, Directeur associé, le Sénégal a un potentiel à valoriser sur le plan des plantes ornementales : « Déjà le thème de l'expo c'est Désert vert environnement et le Sénégal a comme thème de participation "Sénégal green pour être en phase avec le PSE VERT.

Le Sénégal a de vrais potentiels à valoriser lors de l'expo sur les plantes ornementales et c'est l'occasion de montrer l'importance de cette floriculture au Sénégal, d'être en phase de concurrencer des pays comme le Kenya qui domine en Afrique par rapport à l'exportation. Et ces espèces sont des espèces qui ont une forte valeur ajoutée sur le plan médicinal, sur le plan alimentaire et sur le plan environnemental", a laissé entendre l'enseignant chercheur. Pour sa part, la Direction des eaux et forêts abonde dans le même sens sur les plantes forestières et fruitières du Sénégal qui sont exportables." il y a les plantes ornementales mais il y a aussi des espèces forestières et fruitières.

On a les services des écosystèmes, mes gars procurent beaucoup de services, des services de régulation, des services d'approvisionnement en terme de nourriture et d'alimentation mais également sur le plan socio-économique, culturel et sanitaire. Et les espèces qui sont choisies présentent différents intérêts et ont une valeur ajoutée sur l'économie du Sénégal », a expliqué le colonel Babacar Dione, directeur adjoint des Eaux et Forêts. Se prononçant sur les espèces, ce dernier listera leurs bienfaits sur le plan alimentaire et environnemental. « Par exemple, le baobab qui est l'arbre emblématique. Tout le monde prend le jus de baobab et l'huile se vend pour divers usages. A côté, il y a le Ditakh qui fait l'objet de beaucoup d'exportation, on a les palmiers également et d'autres espèces pour la fixation du sol et la lutte contre l'érosion et l'épuration des eaux usées », a fait savoir le colonel.

L'ASEPEX qui va conduire la délégation du Sénégal pour ce vaste programme soutient que l'exposition sera aussi une opportunité d'affaires pour les autres secteurs qui seront de la partie. ' »Au délà de ces acteurs, il y a d'autres qui ont participé à cette organisation de la participation sénégalaise à l'exposition horticole de Doha », s'est d'emblée réjouie Zahra Iyane Thiam, Dg de l'Agence sénégalaise de promotion des exportations qui poursuit dans la foulée : « Nous avons vu les espèces que le Sénégal présentera à l'exposition et ce sont des choix qui ne sont pas fortuits, nous avons choisi des espèces qui ont au delà de leur valeur ajoutée, des valeurs nutritionnelles mais également socio économiques pour montrer le potentiel de notre pays et montrer aussi ce que nous avons comme différence avec les 79 autres pays qui seront au Qatar. Mais nous y allons aussi pour offrir une plateforme d'opportunité économique à l'ensemble des acteurs parties prenantes qui seront à Doha », a souligné la Dg de l'ASEPEX .

L'objectif principal de ces expositions est de promouvoir la beauté des plantes, de sensibiliser le public à l'importance de la biodiversité et de l'horticulture, de montrer des innovations dans l'agriculture durable et d'encourager la collaboration internationale dans ces domaines. Les expositions horticoles présentent souvent des jardins et des expositions de pays participants qui mettent en avant la richesse de leurs cultures et de leur flore.