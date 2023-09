Congo-Kinshasa: Mambasa - Les jeunes motards appelés à soutenir l'armée nationale

« Nous devons éviter de mettre du feu dans notre territoire de Mambasa, mais plutôt de nous souder les coudes pour combattre notre ennemi commun que sont les ADF et des groupuscules Maï-Maï », a lancé ce lundi 18 septembre le commandant second de la 31e brigade en charge des opérations et des renseignements à l'endroit de jeunes conducteurs de moto taxi de ce territoire.

Colonel Jean-David Mwamba a fait cet appel au cours d'une causerie morale avec ces derniers.

Il leur a dit qu'il était fier de ces jeunes qui, selon lui, ont compris le rôle qu'ils doivent jouer dans la restauration de la paix dans cette zone.

A titre d'exemple, il a évoqué le fait de se ranger du côté des FARDC qui combattent nuit et jour les ADF.

Il les a invités à relayer ce message afin de mettre en déroute l'ennemi qui veut à tout prix saboter le processus de paix.

« Mambasa c'est notre maison. Même s'il y a des problèmes, nous devons chercher des solutions, que d'y mettre le feu. Et c'est ça la bonne approche. Nous sommes en train de mettre toutes les batteries en marche pour éviter que la population ne soit désorientée et qu'elle trouve que l'armée est devenue son ennemi. L'ennemi commun c'est les ADF, l'ennemie commun ce sont les Mai-mai, ainsi que tous ceux-là qui prennent les armes de manière illégale et qui mettent la population en divagation », a-t-il martelé.

La tension qui est en train de baisser est en autres, l'oeuvre de ces jeunes motocyclistes.

Selon colonel Jean-David Mwamba, ces jeunes sont les premiers à se mouvoir de gauche à droite, du matin au soir et peuvent facilement avoir des informations.

Il les a exhortés à partager ces informations avec l'armée et la police.

« Ce que nous attendons encore d'eux c'est de véhiculer positivement ce message auprès d'autres groupes des motards », a conclu le commandant second de la 31e brigade en charge des opérations et des renseignements à Mambasa.