Sénégal: Basketball / Sacrée championne du Sénégal - L'As Douanes mise sur des renforts de taille pour la BAL

Sacrée championne du Sénégal après sa victoire ce dimanche en finale des Play off devant la Jeanne d'Arc, l'As Douanes va représenter pour la deuxième fois le Sénégal à la basketball Africa League (BAL) qui jouera l'année prochaine sa quatrième saison. Pour ce nouveau challenge, le club gabelou, misera, selon son président Cheikh Tidiane Diop, sur un recrutement «XXXL». Il annonce également la mise à disposition de l'équipe dirigée par le coach Mamadou Guèye un tout nouveau terrain d'entrainement.

Après avoir remporté le titre de champion devant la Jeanne d'Arc, l'As Douanes est déjà tournée vers la 4e édition de la Basketball Africa League (BAL). En tant qu'équipe vice-championne en titre de la 3ème édition, les Gabelous entendent faire mieux que la dernière participation et décroché le trophée lors de cette prestigieuse compétition africaine lancée par la NBA et réservée aux clubs africains. Pour Cheikh Tidiane Diop, président de la section basket, ce sera le prochain défi auquel Mamadou Guèye «Pa bi», nommé meilleur entraineur de la 3e édition et son équipe vont s'atteler.

«Au vu de ce qu'elle a montré l'année dernière en allant jusqu'en finale, l'As Douanes méritait de représenter encore le Sénégal à cette compétition majeure. Mamadou Guèye Pa Bi n'a plus rien à prouver, mais il a un dernier challenge. Il était allé jusqu'en finale. Cette année, il faut continuer le travail pour que l'on puisse décrocher le titre. C'est possible, car, on a les potentialités», a-t-il confié à l'issue du onzième trophée de championnat mis l'escarcelle de l'As Douanes.

%

Avec le départ annoncé de son meneur international Jean Jacques Boissy et de son pivot Samba Daly Fall, la formation Gabelous pense aujourd'hui à des recrues de taille pour renforcer un peu plus son effectif.

«Il faut un recrutement XXXL pour avoir des Intérieurs qui sont forts. Je fais appel aux autres joueurs qui ont du potentiel. S'ils peuvent rejoindre l'As Douanes, la porte est grandement ouverte», affirme-t-il, avant d'annoncer un nouveau terrain d'entrainement qui sera mis à la disposition de l'équipe de basket. «Les autorités douanières sont conscientes et on a mis à la disposition de l'équipe une surface pour abriter un terrain de basket. Cela ne tardera et on aura bientôt un terrain où l'As Douanes pourra s'entrainer», ajoute le dirigeant gabelou.

Pour leur deuxième participation à la BAL, le coach Mamadou Guèye et son équipe, rappelle-t-on, ont été dominés à la finale de la dernière édition de 2023 à Kigali, par l'équipe égyptienne d'Al Ahly sur le score de 80 à 65.