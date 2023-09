Sénégal: Industrialisation - le PAVART, la solution à l'industrialisation et à la création d'opportunités économiques

Dans un communiqué reçu, ce lundi 18 septembre 2023, il est annoncé « une alliance stratégique d'envergure portée par le Directeur général de l'Agence Nationale d'Aménagement du Territoire (Anat), Mamadou Djigo, la présidente de Greentech Afrique de l'Ouest et fondatrice de Africa Mith, Hapsatou Sy et Auchan Sénégal, leader de la grande distribution pour promouvoir l'industrialisation et créer des opportunités économiques au Sénégal ».

Cette collaboration stratégique vise à mettre en place des structures de production modernes, durables et inclusives autour du netetou dit également Soumbala pour soutenir l'industrialisation du pays. Le netetou, également connu sous le nom de soumbala, est un ingrédient traditionnel utilisé dans la cuisine africaine, en particulier en Afrique de l'Ouest. Il s'agit d'une pâte fermentée à base de graines de néré, un arbre typique de la région. Le netetou/soumbala est apprécié pour son goût prononcé et ses arômes uniques, qui ajoutent de la profondeur et de la saveur aux plats.

En plus de son utilisation culinaire, le netetou/soumbala est également connu pour ses propriétés nutritionnelles. Il est riche en protéines, en vitamines et en minéraux essentiels, ce qui en fait un aliment nourrissant et bénéfique pour la santé. L'ANAT, en tant qu'Agence Nationale d'Appui à la Transition, apportera son expertise pour promouvoir le développement économique équilibré du Sénégal et accompagner la transition vers une économie plus durable.

Greentech Afrique de l'Ouest, dirigée par Hapsatou Sy, filiale du groupe mondial dans les matières premières cosmétiques, pharmaceutiques et agroalimentaires, mettra à disposition son expertise et ses technologies avancées pour contribuer à la création de structures de production modernes et durables, tout en favorisant l'inclusion des femmes dans le secteur entrepreneurial. Auchan Sénégal, en tant que leader de la grande distribution, mettra à profit son savoir-faire en logistique et en distribution pour soutenir la commercialisation des produits issus de ces nouvelles usines.

Cette collaboration stratégique vise à renforcer l'écosystème économique du Sénégal, favorisant ainsi une croissance inclusive et durable. Mamadou Djigo, Directeur Général de l'ANAT et à l'initiative de ce projet, se réjouit de cette collaboration : « Nous sommes enthousiasmés par cette alliance avec Greentech Afrique de l'Ouest et Auchan Sénégal, qui renforce notre engagement en faveur du développement économique durable du Sénégal « Ensemble nous pouvons promouvoir l'industrialisation et créer des emplois locaux ».

C'est dans le cadre de la formulation du PAVART que nous avons fait le constat suivant : Le NÉTÉTOU est une ressource territoriale très importante qui est utilisé dans 85% des plats nationaux que nous mangeons à midi (Thiébou dienn bou wekh, Mafé, Soupou Kandia, Domoda, Dakhine...). Nous avons décidé de créer une INDUSTRIE autour de cette ressource rentable. Le produit fini sera commercialisé en grande surface. L'objectif recherché est la viabilité des Territoires du NÉTÉTOU, la création de richesses et la création de PLUSIEURS EMPLOIS. Hapsatou Sy, la présidente de Greentech Afrique de l'Ouest et fondatrice de Africa Mith, ajoute : « Nous sommes convaincus que l'industrialisation est essentielle pour stimuler la croissance économique du Sénégal.

Grâce à ce partenariat, nous pourrons mettre en place des structures de production modernes et durables, tout en favorisant l'inclusion des femmes dans le secteur entrepreneurial ». Dans le cadre de cet accord, deux usines de pointe seront prochainement inaugurées, symbolisant un engagement fort en faveur de l'industrialisation du Sénégal. Ces nouvelles installations permettront non seulement de répondre à la demande croissante du marché, mais également de créer des opportunités pour les entrepreneurs locaux et de favoriser l'autonomisation économique des femmes.

En s'associant, l'ANAT, Greentech Afrique de l'Ouest et Auchan Sénégal s'engagent à renforcer l'économie du Sénégal, à créer des opportunités d'emploi et à promouvoir une croissance économique durable et inclusive.