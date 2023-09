Afrique: Qualifications CAN féminine 2024 - Sénégal-Mozambique : Mame Moussa Cissé dévoile ses 25 «Lionnes»

En perspective des éliminatoires de la 15e édition de CAN féminine 2024 prévue au Maroc, le sélectionneur de l'équipe du Sénégal a dégagé hier, lundi 18 septembre une liste de 25 joueuses pour de la double confrontation contre le Mozambique le 22 et 25 septembre prochain au stade Lat Dior.

Après une campagne infructueuse en match de barrage pour la Coupe du Monde, le Lionnes vont reprendre la compétition avec la double confrontation qui l'oppose Mozambique le vendredi 22 et dimanche 25 septembre, dans le cadre du premier tour des qualifications à la Coupe d'Afrique des nations 2024 au Maroc. Dans cette perspective, le sélectionneur des Lionnes, Mame Moussa Cissé a rendu public, hier, lundi 18 septembre, une liste de 25 joueuses dans laquelle on compte neuf expatriées.

La liste est composée de trois gardiennes, neuf défenseures, huit milieux et cinq attaquantes. La sélection est marquée par l'absence de la joueuse de l'Olympique de Marseille Ndeye Awa Diakhaté. L'attaquante de 26 ans a été victime d'une rupture des ligaments croisés, lors du match amical contre l'Algérie joué, en juillet dernier au stade Lat Dior de Thiès. En cas de qualification au deuxième tour, le Sénégal affrontera le vainqueur du match qui oppose l'Égypte au Soudan du Sud. A noter que sur les 42 pays en lice, seule l'Afrique du Sud, l'équipe tenante du titre et la Zambie, troisième lors de la dernière CAN, sont exemptées pour ce tour.

En plus du Maroc, pays hôte directement qualifié. A noter que 12 équipes prendront part à cette 15e édition de la CAN féminine de football que le royaume chérifien va abriter pour la deuxième fois d'affilée. Le Sénégal a pris part à deux phases finales de CAN en 2012 en Guinée équatoriale et 2022 au Maroc. Au bout de la dernière édition, le Sénégal a raté de peu la qualification à la Coupe du monde après leurs éliminations en quarts de finale face à la Zambie.